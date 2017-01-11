Елена Новицкая: Владивосток готов к общественному партнёрству

В 2017 году на реализацию муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Владивостока и развитие общественного партнёрства» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме почти 40 миллионов рублей, что на 3,5 % превышает бюджетные назначения 2016-го.

«Эффективное взаимодействие органов местного самоуправления и социально ориентированных некоммерческих организаций – значимый фактор обеспечения экономического развития города и социальной стабильности в обществе. Дума Владивостока большое внимание уделяет вопросу поддержки социально значимых общественных инициатив, развитию гражданского общества», – отметила председатель думы города Владивостока Елена Новицкая.

За счёт средств бюджета Владивостокского городского округа осуществляется финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций. В частности, им предоставляются субсидии на возмещение затрат по фактически понесённым расходам по установке приборов учёта энергии, оплате коммунальных услуг, текущему ремонту помещений, содержанию и эксплуатации автотранспортных средств, созданию и обслуживанию интернет-сайтов. На эти цели в городском бюджете на 2017 год предусмотрено 2,8 миллиона рублей.

На реализацию социальных проектов выделено 1,2 миллиона рублей.

«Впервые такая субсидия из бюджета Владивостокского городского округа была предоставлена социально ориентированным некоммерческим организациям в 2015 году на реализацию отобранных по конкурсу проектов, направленных на социальную адаптацию инвалидов и их семей, на патриотическое воспитание молодёжи, повышение качества жизни людей пожилого возраста, поддержку материнства и детства. Таким образом, совместная работа органов местного самоуправления и социально ориентированных некоммерческих общественных организаций способствовала эффективному решению целого ряда социальных вопросов», – прокомментировала Елена Новицкая.

В рамках развития общественного партнёрства 9,95 миллиона рублей планируется направить на проведение в текущем году общегородских мероприятий совместно с Владивостокской городской общественной организацией ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов, национально-культурными объединениями, общественными объединениями инвалидов, творческими союзами и общественными организациями города.

«Дума Владивостока нацелена на дальнейшее плодотворное взаимодействие с социально ориентированными некоммерческими организациями и развитие социального партнёрства в решении стоящих перед обществом социально значимых вопросов», – подчеркнула председатель думы города Владивостока.







