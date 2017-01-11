В Находке больше не будут выделять жильё для молодых семей

В Находке некому строить дома для молодых семей, сообщает РИА «Восток-Медиа». Ни один из городских застройщиков не захотел строить жильё экономкласса.

Находка исключена из программы «Жильё для российской семьи». Этот федеральный проект подразумевает строительство домов с доступной жилплощадью и льготной ипотекой. Однако ни одна строительная организация в городе не захотела заниматься реализацией подобного проекта. Об этом сообщила пресс-служба администрации Находки. На участие в аукционах по освоению земельных участков в рамках федеральной программы не поступило ни одной заявки. Причина проста – строители не захотели строить дома, квартиры в которых будут продаваться по 35 000 рублей за «квадрат». При этом нужно учитывать, что в Приморье механизмы государственных компенсаций затрат на инженерные сети фактически не работают. Об этом ранее заявлял исполняющий обязанности директора департамента градостроительства Приморья Максим Веденеев. В результате в ходе заседания краевой комиссии по реализации «Жилья для российской семьи» Находку попросту исключили из программы. Теперь горожанам, которые хотят получить квартиры по льготным ценам, придётся обращаться в Уссурийск. Пока жильё им могут предоставить только там.

РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало, что Владивосток также вышел из программы по строительству жилья экономкласса. Подсчёты специалистов показали, что в сегодняшних условиях соблюсти условия программы нереально. Кроме того, уже заявленные проекты строители не успеют осуществить в обозначенные сроки.