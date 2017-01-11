Приморские заповедники сегодня отмечают профессиональный праздник

Сегодня, 11 января, в Приморье, как и во всей стране, свой профессиональный праздник отмечают сотрудники заповедников и национальных парков. К этой дате объёдиненная дирекция Лазовского заповедника и нацпарка «Зов тигра» подготовили фотовыставку «Страницы прошлых лет». Архивные снимки повествуют о памятных эпизодах рабочей жизни особо охраняемой природной территории, начиная с 70-х годов. Всего на выставку в библиотеке посёлка Лазо попал 21 снимок.

Камера запечатлела сотрудников и первых руководителей заповедника - Константина Абрамова, Льва Капланова, Василия Храмцова, Николая Голайду, Виталия Старостина, Владимира Медведева и других. Фотохроника напомнит зрителям о закладке дендропарка в начале 80-х годов, о питомнике горалов в Киевке, о заготовке сена для копытных.





Как сообщает пресс-служба Лазовского заповедника, снимки выставляются впервые. Кое-что нашлось в архиве дирекции, а несколько фото для выставки предоставили семьи бывших и нынешних сотрудников ООПТ. Экспозиция задумана передвижной: в дальнейшем она будет демонстрироваться в клубах и школах многих населенных пунктов Лазовского района.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что 2017-й год объявлен в России Годом экологии. Корреспонденты агентства не раз выезжали в приморские заповедники и делали оттуда большие репортажи со множеством фотографий.