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Популярный бар Владивостока оштрафовали за снежные залежи

Популярный бар Владивостока оштрафовали за снежные залежи
Комиссия оценила это нарушение в 50 тысяч рублей
14 минут назад
Общество | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Администрация Владивостока напомнила об ответственности юридических лиц за прилегающую территорию. Так, на днях в чёрный список попало одно из питейных заведений в центре города, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По данным пресс-службы мэрии, административная комиссия Фрунзенского района решила оштрафовать бар по адресу Адмирала Фокина, 4а. Название бара городские власти не уточняют, но, по данным открытых интернет-источников, именно там находится бар «Чкалов». Его руководство заплатит 50 тысяч рублей за неубранный рядом с заведением снег.

Статья 7.21 закона об административных правонарушениях в Приморском крае подразумевает штрафы за несвоевременную очистку прилегающей территории: для юридических лиц - от 50 до 80 тысяч рублей, для должностных лиц - от 5 до 10 тысяч и для физических лиц - от 1 до 3 тысяч рублей.

Всего члены комиссии составили 10 протоколов на 124 тысячи рублей. Среди наказанных сейчас есть не только «снежные ленивцы»: например, житель Русского острова сжигал мусор на контейнерной площадке, а директор одной из компаний допускал складирование отходов производства в общественном месте - на газоне.


 
 
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