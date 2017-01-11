Ангарский маньяк, задержанный во Владивостоке, переплюнул Чикатило

Один из самых опасных российских маньяков - бывший ангарский милиционер Михаил Попков – признался в новых убийствах. Жертвами серийного убийцы, которого задержали во Владивостоке в 2012 году, стал 81 человек, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В Иркутском областном суде продолжается рассмотрение нового уголовного дела серийного убийцы Михаила Попкова. Бывший милиционер из Ангарска уже получил пожизненное заключение за убийства 22 женщин, однако сейчас начал признаваться в других эпизодах. Об этом корреспонденту РИА «Восток-Медиа» сегодня, 11 января, сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Иркутской области Карина Головачёва.

«Работу с ним вели с момента задержания в 2012 году. По первой серии убийств его уже осудили, но следователи даже после этого продолжали допрашивать Попкова. В результате он признался ещё в 59 убийствах. По 47 эпизодам ему уже предъявили обвинение, по остальным – предъявят в ближайшее время. После этого дело отправится в суд», - пояснила собеседница. Так что, вполне возможно, число жертв маньяка действительно увеличится до 81 человека. Тогда по количеству трупов ангарский головорез заткнёт за пояс даже печально известного Андрея Чикатило, убившего 53 человек.

Убийства Попков совершал в 1992-2007 годах. В тёмное время суток в Ангарске и его окрестностях пропадали женщины. Их тела с признаками насильственной смерти позднее обнаружили в разных районах города. Преступник пускал в ход всевозможные предметы - топор, лопату, ножи, молотки, верёвки, ремни, биту, отвёртки. Иногда он душил женщин собственными руками, бил кулаками. Трупы либо присыпал землёй, листьями, снегом, либо просто бросал в лесу за городским кладбищем.

Как сообщает vsp.ru, всё это время Попков работал в МВД, создавал видимость примерного семьянина. Поймали маньяка в 2012 году во Владивостоке. Полицейские нашли его по машине – «Ладе-Нива», на которой он выезжал на «охоту». Оказалось, что убийца периодически бывал в приморской столице. Пока неизвестно, убил ли он кого-нибудь в Приморье. Вскоре после задержания он попытался покончить жизнь самоубийством, но безуспешно. Во время первого суда Михаил Попков получил прозвище Чистильщик: он пытался выставить себя своеобразным «санитаром общества», убивающим аморальных женщин. Сейчас эта картина, впрочем, разрушена окончательно – в список жертв маньяка входили даже случайные попутчицы. Эксперты выявили у преступника патологическое влечение к убийству людей. После жестокого насилия у милиционера наступала разрядка, улучшались настроение, сон и аппетит.

В настоящее время ангарский маньяк находится в местном следственном изоляторе, и оттуда он пишет явки с повинной. Рассмотрение новых эпизодов, скорее всего, затянется на довольно долгий срок. В уголовном деле уже сейчас более 300 томов, а после нового расследования их станет ещё больше.