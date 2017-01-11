В некоторых автобусах Артёма проезд подорожает до 50 рублей

Проезд в городском общественном транспорте Артёма так же, как и в других городах Приморского края, подорожает с 23 января 2017 года, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации отдела дорожной деятельности, пассажирских перевозок и связи администрации города, новые тарифы на проезд в общественном транспорте вводятся на основании постановления департамента по тарифам региона от 26 декабря 2016 года.

Теперь стоимость одной поездки по городу Артёму составит 21 рубль. Изменится стоимость проезда в маршрутных автобусах № 4, 13, 18, 16 и 101. Она составит 2 рубля за один пассажиро-километр, при этом не меньше 21 рубля.

Так, поездка из Артёма в посёлок Заводской на автобусе № 4 обойдётся в 50 рублей. При этом на автобусе № 16 до Суражевки можно доехать за 33 рубля, а до Заводского за 47 рублей. На № 13 и 18 до сёл Оленье и Ясное придётся заплатить по 36 и 38 рублей соответственно. Билет из Артёма до Угольной подорожает до 35 рублей.

Как уже писало РИА «Восток-Медиа» ранее, с 23 января на рубль возрастает цена проезда в автобусах по всему Приморью. Во Владивостоке ко всему прочему увеличится стоимость проезда в электрическом транспорте.