Приморские аграрии получили 115 миллионов рублей за ущерб от тайфуна

Приморские сельхозпроизводители, потерявшие урожай и скот в результате тайфуна «Лайонрок», получили федеральные компенсации на общую сумму 115 миллионов рублей.

По словам директора департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморья Дениса Бочкарёва, деньги выплатили только тем, кто вовремя застраховал своё имущество.

Всего в результате продолжительных дождей на территории края в зону подтопления попали более 28,5 тысячи гектаров посевов. Минсельхоз сдержал обещание компенсировать приморским аграриям ущерб.

Кроме этой федеральной выплаты, приморцы, пострадавшие от тайфуна, получили ещё несколько видов выплат из краевого бюджета. РИА «Восток-Медиа» рассказывало о них: это компенсации за потерю имущества и урожая. Из краевого бюджета люди получили по 25 тысяч на восстановление повреждённых домов, по 10 тысяч рублей – в связи с утратой урожая. Из федерального – по 10 тысяч рублей на каждого члена семьи единовременной материальной помощи, по 50 и 100 тысяч – в связи с частичной или полной утратой имущества. Во время тайфуна в Приморском крае пострадали 170 населённых пунктов, 71 из них был отрезан от внешнего мира. Режим ЧС действовал в 27 муниципальных образованиях из 34.