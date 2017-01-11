Во Владивостоке сиделка ограбила свою подопечную

Во Владивостоке следователи доказали, что сиделка украла в чужой квартире серьги и другие ювелирные изделия стоимостью более 300 тысяч рублей. На сколько лет посадят злоумышленницу-пенсионерку, зависит от решения судьи.

На территории Ленинского района Владивостока сотрудники МВД раскрыли кражу в крупном размере. Хозяин квартиры обратился в агентство по подбору домашнего персонала и нанял сиделку для своей сожительницы, нуждавшейся в дополнительном уходе по состоянию здоровья. Приглашённая 56-летняя женщина поработала недолго и однажды сбежала, прихватив из шкатулки золотые серьги и другие ювелирные изделия. Потерпевшие написали заявление в полицию, оценив причинённый ущерб в 310 тысяч рублей.

Сотрудники городского отдела полиции № 1 возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ и к этому дню уже раскрыли это преступление. Обвиняемая вернула бывшим работодателям их золото, но всё равно ответит за совершённое преступление. По данным пресс-службы УМВД России по городу Владивостоку, дело передали в суд, максимально возможное наказание в данном случае – 6 лет лишения свободы.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о похожей краже из шкатулки двух приморских пенсионеров. Более жестокий случай произошёл в 2015 году в Хабаровском крае, где рассвирепевшая сиделка насмерть забила свою 83-летнюю подопечную толкушкой. В Чите полгода назад 40-летняя домработница убила 92-летнюю беспомощную старушку, которой не нравилась приготовленная еда: по оценке следователей, «повариха» нанесла более 40 ударов руками, ногами и металлической кружкой по голове, грудной клетке, рукам и ногам своей жертвы.