Скоро подорожает проезд в электротранспорте Владивостока

Цены, как и в автобусах, увеличатся с 23 января

Стоимость проезда в электротранспорте краевого центра с 23 января вырастет на один рубль. Таким образом, цены увеличатся на всех видах общественного транспорта, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Решение об индексации приняли специалисты департамента по тарифам Приморского края. Ранее сообщалось о том, что с 23 января на рубль возрастает цена проезда в городских автобусах.

Как выяснил корреспондент РИА «Восток-Медиа», нововведения коснутся и электрического транспорта – трамвая, фуникулёра, троллейбуса. Теперь за поездку в трамвае и троллейбусе во Владивостоке придётся заплатить 14 рублей. Билет на фуникулёр будет стоить 12 рублей.

В прошлый раз стоимость проезда в общественном транспорте краевого центра менялась почти год назад: 22 января стоимость поездки в автобусе выросла до 20 рублей, в трамвае и троллейбусе - до 13, а в фуникулёре – до 11 рублей. Тогда, как писало РИА «Восток-Медиа», далеко не все жители краевого центра с пониманием отнеслись к повышению цен.

Примечательно, что стоимость поездки в 21 рубль не совсем устраивает местные транспортные компании. Перевозчики вообще просили увеличить цену до 25 рублей.