Владивостокцы встретили утро среды почти без пробок

Сегодня, 11 января, дороги краевого центра оказались загружены меньше обычного. Утренний трафик составил всего 4 балла. Этот показатель на 1 меньше вчерашнего и на 1 балл меньше обычного, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Наиболее загруженными магистралями оказались дороги с Некрасовской в сторону фуникулера, от проспекта Красного Знамени к Дальпрессу и по Светланской в центр.

При этом на некоторых участках дорог, по данным виртуального светофора «Яндекс. Пробки», на ряде магистралей было отмечено необычно свободное для данного времени движение. Речь идёт о проспекте 100-летия Владивостока из центра (на 3 балла ниже обычного), проспекте 100-летия Владивостока в центр (на 2 балла ниже обычного), и Русской улице ко Второй речке (на 2 балла ниже обычного).

Самая крупная пробка образовалась в районе кольца 3-й Рабочей. Затор растянулся на 4,1 километр в сторону Октябрьской и продержался 1 час. На протяжение полутора часов сохранялось плотное движение от Гоголевской развязки до улицы Фонтанной. Пробка от Русской до станции «Моргородок» продержалась 1 час и 20 минут.