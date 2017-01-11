Приморский краевед Валерий Марков готовит новые исторические сенсации

Сегодня, 11 января, отмечает 70-летний юбилей известный приморский краевед, доктор искусствоведения Валерий Марков. В ближайшие дни в Дальневосточном государственном институте искусств планируют чествовать своего маститого профессора кафедры живописи и рисунка. Валерий Михайлович, как и прежде, полон творческих планов, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Валерий Марков родился в Зауралье, воспитывался в детских домах Курганской области. В Приморье проживает с 1968 года. Многие годы учёный был тесно связан с Дальневосточным государственным университетом, Институтом истории, археологии и этнографии ДВО АН СССР/ РАН. Наибольшую известность профессору принесли его исследования по истории живописи; корееведению; о последних годах жизни поэта Осипа Мандельштама в пересыльном лагере в Приморье. Марковский «Путеводитель по Владивостоку» стал региональным бестселлером, книга неоднократно переиздавалась.

Валерий Марков – энциклопедист, интеллектуал, коллекционер. В 1999-м он подарил научной библиотеке ДВГУ коллекцию книг о Пушкине в честь 200-летия со дня рождения поэта. А в ближайшее время планирует преподнести в дар библиотеке Дальневосточного института искусств 1250 уникальных томов о живописи, архитектуре, музыке, кино.

«Юбилей? Даже не ожидал, что доживу до своего 70-летия. На этот возраст себя не ощущаю», – сказал профессор в беседе с корреспондентом РИА «Восток-Медиа».

2016-й год Валерий Марков провёл в научных разъездах по местам жизни и творчества Осипа Мандельштама, в том числе, побывал в Крыму. Сейчас готовит к печати новые, подчас сенсационные, публикации о трагической судьбе знаменитого поэта. Его прежние работы по данной проблематике недавно экспонировались в Музее истории ГУЛАГа, Литературном институте в Москве, Доме Анны Ахматовой, а также в культурных учреждениях ФРГ и Испании.