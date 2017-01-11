Сегодня среда, 11 января 2017 года, 09:33
В аэропорту Владивостока задерживаются несколько рейсов
В аэропорту Владивостока задерживаются несколько рейсов
В среду в Хабаровске усилился ветер
В среду в Хабаровске усилился ветер
В Хабаровском крае издевательства над китом оценили в 190 тысяч рублей
В Хабаровском крае издевательства над китом оценили в 190 тысяч рублей
Древние рисунки в Хабаровском крае могут "вылететь" из списка ЮНЕСКО
Древние рисунки в Хабаровском крае могут "вылететь" из списка ЮНЕСКО
Сотрудника ФСБ во Владивостоке наградят за спасение погибавших
Сотрудника ФСБ во Владивостоке наградят за спасение погибавших
Регионы:


Популярное
вчера, 14:34
Инициативу приморцев об отмене пошлин на иномарки обсудят в "верхах"
вчера, 16:57
Авторынок Дальнего Востока: 15 лет борьбы за выживание
вчера, 18:38
Сотрудника ФСБ во Владивостоке наградят за спасение погибавших
вчера, 17:37
Приморцев в Таиланде ждёт новая опасность
вчера, 12:00
Транспортный рейд хабаровской мэрии обернулся шоу
вчера, 11:40
Генеральный директор "Радиоприбора" предстанет перед судом
вчера, 10:32
В пригороде Артёма пламя уничтожило большой склад с бутылками
вчера, 15:20
Приморцев пригласят на медосмотр при помощи СМС
вчера, 16:45
На Русском острове уже собирают купола инновационно-культурного центра
вчера, 15:35
Хабаровских пассажиров начал возить предприниматель из Приморья

Обсуждаемое
вчера, 14:34
15

Инициативу приморцев об отмене пошлин на иномарки обсудят в "верхах"
вчера, 16:57
12

Авторынок Дальнего Востока: 15 лет борьбы за выживание
вчера, 09:56
6

Почётного гражданина Владивостока Лагутенко привлекут сажать деревья
вчера, 12:00
6

Транспортный рейд хабаровской мэрии обернулся шоу
вчера, 18:00
4

Владивосток претендует на звание самого узнаваемого города России
вчера, 18:38
4

Сотрудника ФСБ во Владивостоке наградят за спасение погибавших
вчера, 16:45
2

На Русском острове уже собирают купола инновационно-культурного центра
вчера, 17:37
2

Приморцев в Таиланде ждёт новая опасность
вчера, 18:35
2

Вячеслав Шпорт проверит отмену автобусных маршрутов в Хабаровске
вчера, 22:15
2

В Хабаровском крае издевательства над китом оценили в 190 тысяч рублей
Народный топ новостей

Гость
Валерий Калюжный: бизнес должен быть социально ответственным 20.12.2016
Валерий Калюжный: бизнес должен быть социально ответственным
Сергей Луговской: открытость общества — важнейшее в работе депутатов 20.12.2016
Сергей Луговской: открытость общества — важнейшее в работе депутатов


Актуально
Азиатско-Тихоокеанский банк подтверждает потенциал Дальнего Востока 28.12.2016
Азиатско-Тихоокеанский банк подтверждает потенциал Дальнего Востока
"Позиция Пушкарёва": что будет после победы в арбитражных судах 16.12.2016
"Позиция Пушкарёва": что будет после победы в арбитражных судах
Больше 3 тысяч километров оптоволокна проложили в этом году в ДФО 14.12.2016
Больше 3 тысяч километров оптоволокна проложили в этом году в ДФО

Опрос

Какое событие можно назвать главным в Приморье в уходящем году?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 454



Система Orphus

В аэропорту Владивостока задерживаются несколько рейсов

В аэропорту Владивостока задерживаются несколько рейсов
Почти с трёхчасовым опозданием вылетят пассажиры "ИрАэро"
12 минут назад
Транспорт | Приморский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: РИА "Восток-Медиа"

Сегодня в аэропорту Владивостока изменено расписание нескольких авиарейсов. С большой задержкой из краевого центра вылетит самолёт в Иркутск, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Ранним прибытием в среду, 11 января, отметится объединённый рейс "Авроры" HZ-5603 и "Аэрофлота" SU-5603 из Хабаровска. Борт приземлится в приморской столице на 20 минут раньше – вместо 9:40 в 9:20. С опережением также на 20 минут во Владивостоке сядет Airbus 320 "Уральских авиалиний". Пассажиры летят рейсом U6-365 из Пулково (с промежуточными посадками в Екатеринбурге и Иркутске).   

Самолёт "Аэрофлота" из Москвы, напротив, задерживается. Борт SU-1702 из Шереметьево приземлится во Владивостоке не в 12:20, а в 12:40.

С большой задержкой столицу Приморья покинут пассажиры "ИрАэро", направляющиеся в Иркутск через Благовещенск и Читу. Их рейс IO-106 вылетит почти на 3 часа позже запланированного. Ан-24 улетит из приморской столицы не в 13:55, а в 16:40.

В справочной международного аэропорта Владивосток корреспонденту РИА «Восток-Медиа» пояснили, что задержка вызвана поздним прибытием самолёта.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что массовые задержки московских рейсов пришлись на конец новогодних праздников и начало первой рабочей недели 2017 года. Сначала во Владивостоке задержали рейс до Москвы на пять часов. На следующий день задержки были, однако уже не такими продолжительными. Все они были вызваны аномальным похолоданием в столице России. Из-за сильных морозов увеличилось время предполётной подготовки самолёта и обработки лётного поля. Сейчас ситуация стабилизировалась. 

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru