В аэропорту Владивостока задерживаются несколько рейсов

Сегодня в аэропорту Владивостока изменено расписание нескольких авиарейсов. С большой задержкой из краевого центра вылетит самолёт в Иркутск, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Ранним прибытием в среду, 11 января, отметится объединённый рейс "Авроры" HZ-5603 и "Аэрофлота" SU-5603 из Хабаровска. Борт приземлится в приморской столице на 20 минут раньше – вместо 9:40 в 9:20. С опережением также на 20 минут во Владивостоке сядет Airbus 320 "Уральских авиалиний". Пассажиры летят рейсом U6-365 из Пулково (с промежуточными посадками в Екатеринбурге и Иркутске).

Самолёт "Аэрофлота" из Москвы, напротив, задерживается. Борт SU-1702 из Шереметьево приземлится во Владивостоке не в 12:20, а в 12:40.

С большой задержкой столицу Приморья покинут пассажиры "ИрАэро", направляющиеся в Иркутск через Благовещенск и Читу. Их рейс IO-106 вылетит почти на 3 часа позже запланированного. Ан-24 улетит из приморской столицы не в 13:55, а в 16:40.

В справочной международного аэропорта Владивосток корреспонденту РИА «Восток-Медиа» пояснили, что задержка вызвана поздним прибытием самолёта.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что массовые задержки московских рейсов пришлись на конец новогодних праздников и начало первой рабочей недели 2017 года. Сначала во Владивостоке задержали рейс до Москвы на пять часов. На следующий день задержки были, однако уже не такими продолжительными. Все они были вызваны аномальным похолоданием в столице России. Из-за сильных морозов увеличилось время предполётной подготовки самолёта и обработки лётного поля. Сейчас ситуация стабилизировалась.