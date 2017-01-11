Почти 30 улиц во Владивостоке останутся без света

Сегодня часть владивостокцев вновь останутся без электроэнергии. Плановые отключения в краевом центре продолжаются, сообщает РИА «Восток-Медиа». По информации МУПВ ВПЭС, в среду, 11 января, с 9 утра до 5 вечера света не будет почти на 30 улицах города. Речь идёт об абонентах, проживающих по следующим адресам: Академика Королёва: 1А, 2, 2А, 2В, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 19, 21, 23, 25, 27; Братская: 16, 18; Гамарника: 8, 8А; Земляничная: 33, 35, 37, 37А, 39, 41, 43, 49, 51, 53, 55; Ивановская: 15, 19; Калинина: 38, 57, 57Б, 81, 85, 87, 87А, 89, 91, 93; Кизлярская: 1, 1А, 3, 5, 14, 16, 18; Ковальчука: 15, 15А, 16, 17, 17А, 18, 19, 20, 22, 22/4, 26; Кольцевая: 98, 100, 102; Комитетская: 40; Курильская (п. Трудовое): 2, 4, 6, 8, 10; Ладыгина: 13, 15; Лермонтова: 75, 77, 77/1, 77, 77Б; Минеральная: 1А; Муравьева-Амурского: 22, 24, 26, 26А; О. Попова, Подгорная: 23; Овражная (Садгород): 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24; Подгорная: 3, 4, 5, 5А, 6, 6А, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 49, 51, 53; Русская: 40, 42, 46; Садовое товарищество «Зелёный угол»: 119, 120; Светлая: 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 110, 111, 113, 115, 117, 121, 123, 125, 127, 129, 133; Семёновская: 25; Суворовская: 48, 50, 125, 127, 129, 131, 133, 135; Тернейская: 7, 9, 11, 11Б, 13, 16; Тунгусская: 15, 17, 19, 19А, 20, 20А, 22, 23, 23А, 24, 24А, 25, 26, 26А, 27, 28, 28А, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 49, 49А, 51, 53; Успенского: 98; Харьковская: 33; Черемуховая: 17.

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