Почти 30 улиц во Владивостоке останутся без света

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Энергетики займутся плановым ремонтом
|Фото: РИА "Восток-Медиа"
Сегодня часть владивостокцев вновь останутся без электроэнергии. Плановые отключения в краевом центре продолжаются, сообщает РИА «Восток-Медиа».
По информации МУПВ ВПЭС, в среду, 11 января, с 9 утра до 5 вечера света не будет почти на 30 улицах города. Речь идёт об абонентах, проживающих по следующим адресам:
Академика Королёва: 1А, 2, 2А, 2В, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 19, 21, 23, 25, 27;
Братская: 16, 18;
Гамарника: 8, 8А;
Земляничная: 33, 35, 37, 37А, 39, 41, 43, 49, 51, 53, 55;
Ивановская: 15, 19;
Калинина: 38, 57, 57Б, 81, 85, 87, 87А, 89, 91, 93;
Кизлярская: 1, 1А, 3, 5, 14, 16, 18;
Ковальчука: 15, 15А, 16, 17, 17А, 18, 19, 20, 22, 22/4, 26;
Кольцевая: 98, 100, 102;
Комитетская: 40;
Курильская (п. Трудовое): 2, 4, 6, 8, 10;
Ладыгина: 13, 15;
Лермонтова: 75, 77, 77/1, 77, 77Б;
Минеральная: 1А;
Муравьева-Амурского: 22, 24, 26, 26А;
О. Попова, Подгорная: 23;
Овражная (Садгород): 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24;
Подгорная: 3, 4, 5, 5А, 6, 6А, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 49, 51, 53;
Русская: 40, 42, 46;
Садовое товарищество «Зелёный угол»: 119, 120;
Светлая: 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 110, 111, 113, 115, 117, 121, 123, 125, 127, 129, 133;
Семёновская: 25;
Суворовская: 48, 50, 125, 127, 129, 131, 133, 135;
Тернейская: 7, 9, 11, 11Б, 13, 16;
Тунгусская: 15, 17, 19, 19А, 20, 20А, 22, 23, 23А, 24, 24А, 25, 26, 26А, 27, 28, 28А, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 49, 49А, 51, 53;
Успенского: 98;
Харьковская: 33;
Черемуховая: 17.