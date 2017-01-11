В Приморье пришли настоящие январские морозы

В Приморский край наконец нагрянули январские морозы – в регионе установилась морозная погода. С тёплой зимой, которую специалисты уже назвали аномальной, местным жителям всё-таки придётся попрощаться, сообщает РИА «Восток-Медиа».



По информации портала «Примпогода», сегодня, 11 января, погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления. Распространение холодного воздуха продолжится. Небольшой снежок будет сыпать в горных районах. На отдельных участках побережья усилится ветер.

Температура воздуха к утру понизилась до −20…−25 градусов, в горных районах воздух будет выхолаживаться до −35 градусов, на юго-востоке и на побережье до −14…−19 градусов. Умеренный до сильного, а на побережье сильный ветер подует с севера и северо-запада.

В краевом центре сегодня установится холодная погода. Северо-западный ветер усилится во второй половине дня. Ночью столбик термометра опустился до −16…−18 градусов. В течение дня во Владивостоке потеплеет до −12… −14 градусов.

Между тем, по подсчётам синоптиков, декабрь в Приморье был аномально тёплым. Средняя месячная температура воздуха составила −11…−16 градусов, на севере края −17…−19 градусов, на побережье – от −6…−10 градусов. Эти показатели выше средних многолетних значений на 1,1–4,4 градуса. Во Владивостоке среднемесячная температура воздуха составила −7,8 градусов, что выше нормы на 1,8 градуса.