Во Владивостоке проходит школьный фестиваль КВН

В ближайшие выходные Дворец детского творчества на Океанском проспекте займут весёлые и находчивые. Там состоятся два полуфинала школьной лиги КВН города Владивостока.

Сейчас команды активно готовятся к выступлениям 15 и 16 апреля: им предстоит показать свои возможности в приветствии, «Конкурсе пяти новостей» и «Конкурсе одного номера». Причём путь на полуфинальную сцену пройдёт через редакторские просмотры. Тогда же начинающие кавээнщики услышат советы, рекомендации более опытных участников фестивалей и игр КВН.

В субботу сыграют команды «Морс» (школа № 83), «Та-самая» (гимназия №2), «Малая заря» (школа № 58), «Нам так надо» (школа № 81), «Уже не дети» (школа № 9), «Интро» (школа №28) и «План-Х» (школа № 25). На следующий день на сцену городского Дворца детского творчества выйдут команды «С чистого листа» (гимназия № 1), «По-тихой» (детский дом № 4), «Время приключений» (школа № 73), «Пацаны» (школа № 23), «За минуту до логики» (гимназия ДВФУ), «КосмоКоты» (школа № 66) и «Sun-техники» (технический лицей).

Команда «С чистого листа» является одной из сильнейших в этом списке: несколько дней назад РИА «Восток-Медиа» рассказывало о победе первой гимназии Владивостока в полуфинале второго сезона регионального представительства Всероссийской юниор-лиги КВН. Игру судили представители администрации Владивостока, краевой организации «Российского союза молодёжи», Приморской юниор-лиги и школьной лиги КВН. В число лучших попали также «Малая заря» и «Нам так надо».

Начало игр в эти выходные – в 16:00. Организаторы предупреждают, что вход свободный, но количество мест ограничено. Информацию по билетам можно уточнить у администратора городской школьной лиги КВН Людмилы Якимчук по телефону +7-950- 293-62-42.











