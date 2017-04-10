Следственный комитет займётся начальником отдела МВД в Приморье

Прокуратура Приморского края отреагировала на заявление жительницы Владивостока, участницы зимнего ЛГБТ-фестиваля и дала ему дальнейший ход. Девушка, работодатель которой узнал о её участии в фестивале, добивается наказания для начальника отдела МВД России по городу Артёму, полковника полиции Алексея Шульженко. По мнению заявительницы, Шульженко разгласил сведения о её частной жизни.

Сегодня, 10 апреля, корреспондент РИА «Восток-Медиа» обратился в краевую прокуратуру и уточнил судьбу заявления ЛГБТ-активистки, поданного в конце марта. Старший помощник прокурора Елена Телегина пояснила: «В настоящий момент прокуратура Приморского края перенаправила заявление в Следственное управление Следственного комитета РФ для рассмотрения по существу. Есть вероятность проведения процессуальной проверки».

Ранее ЛГБТ-активистка обратилась к приморскому прокурору Сергею Бессчасному и генеральному прокурору России Юрию Чайке. Девушка пояснила: «Мало того, что к нам на мероприятие ворвались полицейские и сорвали его, так ещё и на работу написали».

Фестиваль «Сияние Востока» с участием приморцев и хабаровчан проходил в феврале, на одной из баз отдыха в Приморском крае – территориально в Артёмовском городском округе. Местные полицейские нагрянули туда под предлогом проверки информации о распространении наркотиков: ничего не нашли, но потом работодатель одной из девушек получил письмо за подписью начальника отдела МВД в Артёме, полковника полиции Алексея Шульженко.

Юрист российской ЛГБТ-сети Артём Зимин выразил надежду, что «будет проведена надлежащая проверка на предмет превышения начальником МВД города должностных полномочий. Обращение и хранение материалов, полученных в результате проверки о преступлении, в том числе протоколов опроса, объяснений строго регламентированы приказами МВД. Действующее законодательство прямо запрещает сотрудникам полиции разглашать сведения, ставшие известными в связи с выполнением служебных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство».

После публикации материала «У ЛГБТ-фестиваля в Приморье получилось скандальное продолжение» редакция «Восток-Медиа» направила запрос в пресс-службу – сначала городского отдела МВД в Артёме, затем краевого управления во Владивостоке. Официального подтверждения либо опровержения действий Шульженко так и не последовало.

Алексей Шульженко служит в правоохранительных органах с 1997 года. Прошёл карьерный путь от оперативника до начальника отдела УВД, после чего в 2013 году и получил свою нынешнюю должность. К слову, полковник награждён медалями «За отличия в службе» 1, 2 и 3-й степеней.