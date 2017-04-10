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В Ярославском собрались будущие мастера самбо со всего Приморья

В Ярославском собрались будущие мастера самбо со всего Приморья
Представительные смотрины объединили 365 детей
только что
Спорт | Приморский край
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Фото: news-sports62.ru

Краевой турнир по самбо среди детей состоялся накануне в посёлке Ярославском Хорольского района. В соревнованиях приняли участие команды из Приморского края: Владивостока, Артёма, Дальнереченска, Уссурийска, Хороля, Заводского.

В этом году турнир прошёл в рамках проекта «Детский спорт» партии «Единая Россия» под общим руководством администрации Хорольского района и назван в честь человека, который внёс в своё время огромный вклад в развитие спорта в Приморском крае, – директора Ярославского горно-обогатительного комбината Геннадия Литвиненко.

Под его руководством был построен спортивный комплекс в Ярославском, где воспитали не одного чемпиона. За эти годы турнир из районного мероприятия вырос до краевого, куда приезжают дети со всего Приморья.  Инициатором турнира памяти Геннадия Михайловича выступил мастер спорта, тренер-преподаватель высшей категории Виталий Шадымов, который подхватил эстафету и продолжает работу в сфере ФКиС по развитию самбо.

«Самбо является национальным видом спорта. Для нас крайне важно, чтобы этот турнир приобрёл официальный статус, и мы обратились в партию «Единая Россия» за поддержкой. Результат налицо: при начальной заявке в сто участников количество команд выросло. Мы приняли на соревнованиях 365 детей», – рассказал Виталий Шадымов.

«Мы проводим большую работу по развитию физкультуры и соревнований в районе, привлекаем детей к занятиям массовыми видами спорта, чтобы у них было меньше времени заниматься делами, которые им могут навредить», – отметил глава Хорольского муниципального района, секретарь местного отделения «Единой России» Алексей Губайдуллин. – Администрация поддержала идею начала работы на территории нашего района партийного проекта «Детский спорт». Уверен, совместно мы проведём ещё много спортивных мероприятий».

В планах организаторов соревнований вывести турнир в статус регионального. О своём желании принять участие в спортивных состязаниях в Приморье заявили представители Хабаровского и Забайкальского краёв, сообщил координатор проекта «Детский спорт» в Приморье Виктор Аблапов.

«Задача нашего проекта – помогать развитию массового спорта, привлекать детей в спортивные секции. Результат нашей работы мы можем сегодня видеть – 365 детей в возрасте от 8 лет и младше, которые приехали не только участвовать в соревнованиях, но и побеждать», – добавил он.

Своими впечатлениями от турнира поделился 8-летний призёр соревнований Артём Мигин (команда «Квадрат», Владивосток):

«Когда я приехал и увидел, сколько сегодня моих соперников выйдет на ковёр, понял, что придётся сегодня показать все свои возможности. Для меня это четвёртые соревнования в жизни, и я буду стараться всегда побеждать». 

 
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