Во Владивосток завезли нелегального алкоголя на 30 миллионов рублей

Житель Владивостока 1976 года рождения решил заработать на поставках нелегального алкоголя. В итоге в магазины краевой столицы попала крупная партия спиртного с Северного Кавказа, из города Нальчика, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на прокуратуру Приморского края.

Из Нальчика во Владивосток дошли 117 тысяч бутылок спиртного без маркировки. По данному факту, случившемуся в 2014 году, заместитель городского прокурора утвердил сейчас обвинительное заключение - по части 4 статьи 171.1 УК РФ «Незаконная перевозка продукции без предусмотренной законодательством маркировки». 2,5 года назад нелегальную водку в приморских торговых точках обнаружили полицейские. В отношении соучастников фигуранта по данному делу материалы выделены в отдельное производство.

Общая стоимость всего контрафактного спиртного составила почти 30 миллионов рублей. Согласно российскому законодательству, такой объём перевозимой выпивки обязателен к специальной маркировке, которой и не было обнаружено при досмотре.

Обвинительное заключение в составе уголовного дела направлено в Первореченский районный суд, который и вынесет вердикт. Санкция статьи, по которой проходит «спиртной дальнобойщик», предусматривает до 6 лет лишения свободы.