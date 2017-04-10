Краеведы и общественность Находки обсудят судьбу городских памятников

Находкинский музейно-выставочный центр выступил инициатором проведения в городе заседания круглого стола, посвящённого судьбе городских памятников. Оно намечено на 18 апреля и приурочено к Международному дню памятников и исторических мест. К участию приглашены краеведы, общественники, представители городской администрации.

Сотрудники отдела по объектам культурного наследия МВЦ Находки хотят выступить с предложением возродить систему шефства над памятниками города. В первую очередь музейщики возлагают надежды на клуб родоведов и школы.

«У нас несколько памятников располагаются на территории образовательных организаций. Например, возле школы № 14 стоит памятник морякам-тихоокеанцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. А на площади Красных партизан возле филиала ВГУЭС есть памятник партизанам, погибшим в годы Гражданской войны. Этот памятник в своё время был создан на народные деньги – и логично было бы продолжить традицию общественной заботы о нём», - рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа» специалист по популяризации объектов культурного наследия МВЦ Находки Валерия Дмитриева.

Ранее РИА «Восток-Медиа» рассказывало, что в Находке насчитывается 46 охраняемых памятников и объектов культурного наследия. Среди них – скульптура «Мир» возле городского музея, это дар японского города-побратима Майдзуру. По словам музейных сотрудников, вандализм в Находке не распространён, и памятники обычно никто не портит. Однако их разрушает время, а значит, нужно прилагать усилия, чтобы поддерживать объекты в нормальном состоянии.