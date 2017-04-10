За неделю видеокамеры "оштрафовали" приморцев на 10,5 миллионов рублей

Автоматические комплексы зафиксировали более 18,5 тысяч нарушений на дорогах

Комплексы фото и видеофиксации за прошедшую неделю зарегистрировали более 18,5 тысяч нарушений правил дорожного движения. Общая сумма штрафов превысила10 миллионов рублей, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации пресс-службы управления ГИБДД по Приморскому краю, за прошедшие семь дней по фотофактам возбуждено 18 663 дела об административных правонарушениях. Общая сумма штрафов составила 10,5 миллионов рублей.

Большая часть нарушений касается скоростного режима. Сотрудники ведомства вынесли 18 042 постановления о наложении штрафа за превышение. Их сумма равна 9,5 миллионам. На несоблюдении требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дорог, благодаря комплексам автоматической фиксации приморские водители попались 621 раз. Сумма штрафов достигла почти 1 миллиона рублей – 931 тысячи рублей.

Сегодня во всех районах Приморского края действуют 75 комплексов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. Во Владивостоке сформирован Центр обработки информации, в котором аккумулируются все данные о нарушениях ПДД, допущенных водителями и зафиксированных комплексами, работающими в автоматическом режиме. Здесь же оформляются постановления по делам об административных правонарушениях, которые затем вместе со штрафными квитанциями направляются владельцам транспортных средств.