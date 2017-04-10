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Во Владивостоке беременной женщине удалили гигантскую опухоль

Во Владивостоке беременной женщине удалили гигантскую опухоль
Миома оказалась гораздо больше самой матки, в которой развивался малыш
только что
Здоровье | Приморский край
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Фото: rod3.ru

В роддоме № 3 Владивостока на свет появился мальчик, мать которого во время беременности пережила операцию по удалению растущей опухоли. Ребёнок родился 3 марта, но сотрудники медучреждения рассказали обо всём журналистам только сегодня, 10 апреля, – после того как убедились: случившееся не отразилось на здоровье обоих пациентов.

Главный врач Светлана Сагайдачная пояснила, что пациентка с диагнозом «миома» обратилась в третий роддом на сроке 8 – 9 недель беременности.


 

«При осмотре пациентки оказалось, что миома имеет гигантский размер, значительно превышающий величину беременной матки. Также были выявлены признаки распада миоматозного узла, вызванные нарушением его питания и сопровождающиеся процессом интоксикации. Но, наверное, самая серьёзная проблема заключалась в том, что опухоль имела атипичное расположение – в районе сосудистого пучка, а расстояние между стенкой распадающегося узла и плодным яйцом составляло всего 4 миллиметра, тогда как при стандартном хирургическом вмешательстве оно должно превышать 5  – во избежание риска проникновения в матку. В данном случае этот риск был высочайшим и угрожал потерей не только беременности, но и любой возможности стать мамой в будущем. Однако специалисты нашего гинекологического отделения решили во что бы то ни стало помочь женщине, избавив её от миомы и при этом сохранив жизнь ребёнку», - рассказала подробности главный врач.

Медики, по их словам, выполнили сложнейшую по техническому исполнению и эмоциональному напряжению операцию. Опухоль успешно удалили методом консервативной миомэктомии - без вскрытия полости матки. После операции эта жительница Владивостока оставалась под наблюдением, и 3 марта с помощью кесарева сечения на свет появился здоровый, доношенный мальчик.

Пресс-секретарь роддома Мария Герасименко отметила в беседе с РИА «Восток-Медиа»: это не первый случай в истории гинекологической службы учреждения, когда счастливому материнству предшествуют операции во время самой беременности. Одной из пациенток, 29-летней женщине, опухоль удаляли дважды: сначала вскрывали полость матки во время вынашивания ребёнка, на сроке 16 - 17 недель, и сразу после родов. Несмотря на такое вмешательство, эта же пациентка потом ещё раз вернулась в роддом № 3 и вновь стала мамой.   


 

 
 
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