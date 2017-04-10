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В Приморье водитель погиб, врезавшись в КамАЗ

В Приморье водитель погиб, врезавшись в КамАЗ
Смертельное ДТП вновь произошло у посёлка Новый
только что
Происшествия | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Второй день подряд вблизи посёлка Новый в Приморье происходят серьёзные аварии с летальным исходом. Очередная автокатастрофа в Надеждинском районе разыгралась сегодня, 10 апреля. Водитель микрогрузовика скончался после столкновения с КамАЗом дорожных служб, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Как выяснил корреспондент агентства, в результате ДТП погиб водитель KiaBongo. Микрогрузовик двигался по крайне левой полосе и на всём ходу буквально протаранил КамАЗ спецслужбы, занимающейся дорожными работами – помывкой леерного ограждения. По сообщениям очевидцев никто из рабочих не пострадал, а вот сам водитель оказался зажат в искорёженном до неузнаваемости авто. На место происшествия в срочном порядке прибыли сотрудники МЧС и полицейские, однако мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Установить по какой причине мужчина не заметил крупногабаритную машину, оборудованную соответствующими знаками, предстоит специалистам. Вероятно, именно невнимательность автолюбителя стоила ему жизни.

РИА «Восток-Медиа» сегодня уже сообщало ещё об одном ДТП, которое накануне произошло около посёлка Новый. 23-летний водитель Toyota Chaser потерял управление и врезался в припаркованный на обочине большегруз. Парня спасти не удалось. Редакция также подробно описывала смертельную аварию в пригороде Владивостока. Всего за выходные на приморских дорогах погибли 4 человека.


 

 
 
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