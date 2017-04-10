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Владивостокским автобусам хотят запретить разворачиваться в пригороде

Владивостокским автобусам хотят запретить разворачиваться в пригороде
По мнению работников ГИБДД, это просто опасно
17 минут назад
Транспорт | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа", 2gis.ru

Дорожная инспекция добивается запрета для разворота пассажирских автобусов в пригороде Владивостока. По их мнению, в районе остановки «Академическая» такие манёвры совершать просто опасно, сообщает корреспондент РИА «Восток-Медиа».

С начала этого года дорожная полиция Владивостока «воюет» с городскими чиновниками из-за схемы движения автобусов в пригороде приморской столицы. Речь идёт о развороте общественного транспорта в районе остановки «Академическая». Ещё в декабре 2016 года работники ГИБДД установили, что на данном участке дороги осуществлять такие манёвры нельзя – этот участок слишком маленький для поворота пассажирских автобусов.

«Внутренний радиус разворота там составляет 3,7 метра, внешний радиус – 7,7 метра. Согласно ГОСТу, размеры радиусов поворота для общественного транспорта должны составлять 5,3 и 12,5 метра соответственно», - рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе городского управления ГИБДД. По закону, на «Академической» могут разворачиваться только обычные автомобили – не больше микроавтобуса. Для машин больших размеров это просто опасно.

Более подробно о проблеме рассказали в краевом штабе Общероссийского народного фронта, который тоже решил заняться этой проблемой. Речь, как выяснилось, идёт не только о маленьком пространстве для разворота автобусов. Сопредседатель штаба ОНФ Любовь Рязапова пояснила: «Остановка «Академическая» находится на одной из основных транспортных магистралей города – проспекте 100-летия Владивостока. По этому направлению проходит широкополосная проезжая часть, и почти круглосуточно очень оживлённое, скоростное движение. Автобусы, которые разворачиваются здесь в обратную сторону, вынуждены вливаться в скоростной поток машин, идущих в сторону города». Это, по мнению Рязаповой, создаёт множество аварийных ситуаций.

Руководство городского управления ГИБДД потребовало от властей изменить схему автобусного движения в районе «Академической». По мнению сотрудников полиции, на трассе есть несколько подходящих мест для разворота общественного транспорта. Находятся они, правда, гораздо дальше – например, в районе двухуровневой развязки дороги посёлок Новый – Де-Фриз – Седанка – Патрокл с улицей Маковского.

Однако чиновники предложение полицейских проигнорировали. Дело не сдвинулось с мёртвой точки даже после того, как полицейские  подали на администрацию в суд за неисполнение законных требований. Никаких действий по этому поводу в мэрии Владивостока не предприняли до сих пор. Так что борьба «серого дома» и дорожной инспекции, по всей видимости, продолжится.

 
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