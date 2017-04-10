На памятник в центре Владивостока потратят миллион

Власти приморской столицы готовы выделить более 1 миллиона рублей на реставрацию памятника в центре города. Сейчас мэрия ищет подрядчиков, которые займутся реконструкцией монумента, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Администрация Владивостока принимает заявки подрядчиков на реставрацию памятника матросам-тихоокеанцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Соответствующие документы появились на сайте «Госзакупки».

Памятник героям войны находится в муниципальной собственности Владивостокского городского округа и уже бывал в эпицентре конфликта. Особенно остро вопрос с монументом стоял во время строительства моста через бухту Золотой Рог. В тот период памятник морякам торгового флота, по сути, едва ли не оказался под новым сооружением. В итоге его всё равно пришлось передвинуть, а Вечный огонь - погасить.

Сегодня городские власти не только вспомнили о достопримечательности, но и готовы выделить вполне конкретные деньги – более 1 миллиона рублей. Ассигнования на реконструкцию предусмотрены действующей программой «Развитие культуры Владивостока» на 2014 - 2019 годы. В расходы на ремонт и восстановление включены дорогостоящие и высокостойкие смолы, эмали и полимеры, предохраняющие конструкцию от влияния времени.

Заявки принимаются до 13 апреля. Сам аукцион состоится 20 мая. В этот день станут известен подрядчик и конкретная сумма, которая будет потрачена на ремонт монумента. Победитель аукциона обязуется выполнить работы в течение 50 календарных дней с момента заключения контракта.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что реставрируемый памятник изначально хотели перенести на центральную площадь, однако там уже начиналось строительство храма.