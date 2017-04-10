Алёна Даценко: "Дальневосточная весна" объединила два вида творчества

Атмосферу весны и близости моря на фестивале «Дальневосточная весна» создают не только произведения Штрауса, Моцарта, Вивальди, но и тематические картины юных художников Владивостока. Новшеством 2017 года стал конкурс художественных работ в рамках международного фестиваля классической музыки. Об этом – интервью РИА «Восток-Медиа» с директором Приморской краевой картинной галереи Алёной Даценко.





— Алёна Алексеевна, насколько я понимаю, вы впервые работаете в оргкомитете «Дальневосточной весны», вместе с директором Приморской краевой филармонии Анной Алеко и руководителем краевого департамента культуры Сергеем Матлиным?

— Да, потому что раньше картинная галерея не участвовала в этом музыкальном фестивале. Но при этом у нас с филармонией – давние партнёрские отношения; на нашей площадке проходят концерты, приуроченные к выставочным проектам. Но вот зайти с таким конкурсом в «Дальневосточную весну» - эта идея возникла впервые. Пока мы сделали упор именно на детско-юношеский возраст, но в будущем, скорее всего, расширим и количество тем, и возрастной состав участников – пригласим наших известных художников.

— Много работ поступило от начинающих художников на конкурс морских пейзажей и картин, посвящённых весенней природе?

— Да, более 100 произведений от участников в возрастных категориях 6 – 8 лет, 9 – 13 и 14 – 17. Судя по количеству, первый опыт оказался очень удачным. Участвовать в конкурсе мы предложили художественным школам, изостудиям, школам искусств. В итоге из сотни работ 17 стали победителями: это первые-вторые-третьи места, а также специальные призы от жюри, и одна работа получила Гран-при. Её автор – 16-летняя Ксения Поседелова из детской школы искусств № 1 города Владивостока. Преподаватель Ксении – Татьяна Михайловна Погребняк. Они представили на конкурс работу «Ожидание», выполненную тушью на бумаге. Всем запомнились эти чайки, море, и члены жюри сошлись в том, что рисунок Ксении отличается оригинальностью, какой-то такой окрылённостью, свободой и в то же время передаёт энергетику нашего города, Владивостока.





— Кстати, а кто оценивал сейчас творчество художников?

— В жюри входили только профессионалы. Председатель жюри – декан художественного факультета Дальневосточного института искусств Наталья Анатольевна Попович: доцент, очень известный художник, возглавляет молодёжную секцию в Союзе художников. Игорь Борисович Обухов – тоже доцент кафедры института искусств. Надежда Александровна Прантенко - главный хранитель Приморской галереи, которая уже более 10 лет ведёт свою студию, театр при детском музейном центре. И ещё один член жюри - Виктор Серов, член Союза художников, руководитель студии в ДК железнодорожников, тоже очень известный у нас современный художник.

Конечно, они обращали внимание, какие особенности работ – важны оригинальность, свобода исполнения, творческое претворение. Профессионалы ведь видят руку – то ли взрослый помогал, то ли ребёнок сам делал. Естественно, что преподаватель участвует, но его основная задача – направить, раскрыть талант, а не то, чтобы «подправлю и пройдёт на конкурс красивенько».

Работы действительно замечательные, выполнены в разных техниках: акварель, масло, гуашь, рисунок тушью. И каждый из детей старался по-своему раскрыть заданную тему весны и моря.

— Давайте назовём остальных победителей регионального конкурса. Чьи ещё картины можно увидеть в фойе филармонии в дни фестиваля, который завершится 14 апреля?

— В возрастной категории 6 - 8 лет первое место занял Матвей Крючков («Морской пейзаж», студия «Театр+ИЗО»), второе место - Маша Бурханова («Солнечная принцесса», студия «Театр+ИЗО»), и третье – Амалия Аксёнова («Между небом и водой», изостудия «Абракадабра»). Среди участников 9 - 13 лет лучшими стали Екатерина Красильникова («Начало путины», ДШИ № 1), Глеб Лисица («Домой с рыбалки», ДШИ № 1) и Ксения Волкова («Приближение шторма», ДШИ № 1).

В категории 14 – 17 лет победители - Серафима Виселова («Летний бриз», ДШИ № 1), Виктория Никитина («Морской бой», ДШИ № 3) и Екатерина Круглова («Парусная регата», ДШИ № 1).

Специальные призы получили Александр Дутов («Море чаек», изостудия «Капелька»), Пётр Шишов («Звёздная ночь», изостудия «Капелька»), Анна Прожерина («Морская находка», ДШИ № 1), Вадим Марусенко («Чайки», МБОУ ДОД ДХШ города Уссурийска), Мария Бурханова («Маяк», студия «Театр+ ИЗО»), Екатерина Карасёва («На пирсе», ДШИ № 1), Арина Слепова («Солёный ветер», ДШИ № 1) и Артур Ли («Этюд», детская школа искусств Уссурийска).









Со всеми ребятами работали педагоги школ, которые всегда очень активно принимают участие в наших конкурсах. В основном отзываются профессиональные школы искусств, художественные школы; изостудии, которые хорошо известны во Владивостоке, и для них это очень важно - участие в конкурсах. Так же как и для самих детей. Потому что по итогам этой выставки сформирован контент всех поступивших работ. И если работы победителей выставлены в фойе – с ними можно познакомиться, посмотреть, то остальные работы демонстрируются во время концертов в рамках фестиваля, на большом экране. Таким образом, происходит соединение музыкального творчества с изобразительным.

Вообще не секрет, что объединение различных визуальных искусств - живописи, музыки и так далее – это всегда очень здорово. В данном случае тема морского пейзажа, которую мы вместе обсудили в рамках наступившей весны и фестиваля «Дальневосточная весна», - она очень здорово здесь звучит. Конечно, участники старались показать своё видение, потому что, независимо от того, что все мы знаем наш город, каждый видит его по-своему, делает свои акценты, в итоге и море у всех разное. И, конечно, самое главное, что эти работы полны доброты, позитива, - они несут то солнечное настроение, которое ассоциируется с наступлением весны.

С Алёной Даценко беседовала Оксана Киселёва



