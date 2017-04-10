Китайские соседи расскажут приморцам о реках, впадающих в Ханку

Вице-губернатор Приморского края Евгений Полянский принял в администрации края китайскую делегацию во главе с чрезвычайным и полномочным послом Китайской Народной Республики в Российской Федерации Ли Хуэем. Стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества Приморья и Китая. Визит китайской делегации стал первым после открытия Генерального консульства КНР во Владивостоке.

Евгений Полянский отметил, что российско-китайские отношения сегодня переживают период подъёма, в том числе на межрегиональном уровне. В качестве примеров вице-губернатор привёл развивающееся сотрудничество с северо-восточными провинциями Китая, множество проектов в сфере торговли, экономики, туризма, культуры и образования. Замглавы региона добавил, что в ближайшее время Приморье намерено установить более тесное взаимодействие и с южными районами Китая. В рамках договоренностей, достигнутых на февральской встрече Губернатора Приморского края Владимира Миклушевского с Генеральным консулом КНР во Владивостоке Янь Вэньбинем, край готовит ряд презентаций инвестиционного и туристского потенциала Приморья для потенциальных партнеров из юго-восточных провинций Гуандун, Фуцзянь, Чжецзян, а также Шанхая.

Посол Ли Хуэй подтвердил высокий интерес китайских инвесторов к российскому Дальнему Востоку и Приморью и выразил уверенность, что важную роль в развитии сотрудничества сыграет диалог сторон в рамках третьего Восточного экономического форума, который состоится в сентябре 2017 года во Владивостоке.

Также в ходе встречи стороны обсудили ряд проблемных вопросов в развитии двустороннего сотрудничества. В частности, речь шла об ускорении строительства пункта пропуска «Краскино». Как сообщил директор владивостокского филиала ФГКУ «Росгранстрой» Игорь Хрущев, строительство планируется закончить к концу 2018 – началу 2019 года.

Кроме того, стороны обсудили экологический вопрос, связанный с изменением уровня воды в озере Ханка. В ходе переговоров была достигнута договоренность об активизации обмена информацией между странами по вопросу проведения гидротехнических работ на реках, впадающих в озеро со стороны Китая.

Обсуждая вопрос продовольственного экспорта из Приморья на рынки Китая, Евгений Полянский высказал мнение, что ограничения на ввоз приморской продукции лишает китайских соседей возможности приобретать экологически чистые рыбу и мясо, которые пользуются за границей большим спросом. Ли Хуэй заверил коллег, что Китай с пониманием относится к проблеме выхода российских товаров на свой рынок и намерен в течение 2017 года значительно упростить процедуру ввоза российского продуктового импорта в КНР.