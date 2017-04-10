Дальневосточным рыбакам могут сократить прибрежные квоты

Сегодня, 10 апреля, комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности рассмотрит законопроект о внесении поправки в правовое регулирование прибрежного рыболовства. В Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) подготовили заключение, раскрывающее прогнозируемые социально-экономические последствия его принятия и необходимость его увязки с законодательством Евразийского экономического союза. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».

Минсельхоз России подготовил законопроект «О внесении изменений в статью 1 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования распределения квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов». Законопроект вносит в абзац третий подпункта «в» пункта 8 статьи 1 указанного закона изменения, заменяя слова «транспортировке и выгрузке в живом, свежем, охлаждённом и замороженном виде» словами «транспортировке, хранению и выгрузке в живом, свежем и охлаждённом виде».

Как отметил на расширенном заседании коллегии Росрыболовства 30 марта 2017 года президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев, существует противоречие между пунктом 10.1 части 1 статьи 1 и частью 5 статьи 20 Федерального закона №349-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования распределения квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов».

Так, частью 5 статьи 20 установлено, что уловы водных биологических ресурсов, добытых при осуществлении прибрежного рыболовства, рыбная и иная продукция, произведённая из таких уловов на судах рыбопромыслового флота, подлежат транспортировке и выгрузке в живом, свежем, охлаждённом и замороженном виде в морские порты и иные места выгрузки. В то же время согласно пункту 10.1 части 1 статьи 1 при осуществлении прибрежного рыболовства транспортировке и хранению подлежат уловы водных биологических ресурсов, а также рыбная и иная продукция из них, а выгрузке – только уловы водных биологических ресурсов и только в живом, свежем и охлаждённом виде. Для устранения противоречия между двумя статьями одного и того же закона вносится поправка.

«Вносимой поправки недостаточно, поскольку необходима увязка терминов прибрежного рыболовства с Техническим регламентом Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции», вступающего в силу с 1 сентября 2017 года, – считает руководитель всероссийского рыбацкого объединения. – И здесь нестыковки. Вступающие в силу с 1 января 2019 года часть 5 статьи 20 и новая статья 43.15 относят к прибрежному рыболовству доставленную в морские порты и определённые места доставки рыбную и иную продукцию, произведённую из уловов водных биоресурсов на судах рыбопромыслового флота, в живом, свежем и охлаждённом виде. Однако новый технический регламент не использует понятие «рыбная и иная продукция в живом, свежем и охлаждённом виде». Используются понятия «живая рыба», «свежая рыба», «охлаждённая пищевая продукция», «подмороженая пищевая продукция», «замороженная пищевая рыбная продукция»».

По данным ВАРПЭ, вносимая поправка приведёт к сокращению объёмов прибрежного рыболовства на Дальнем Востоке с 400 тысяч тонн до 160 – 180 тысяч тонн.

«Рыбаки Дальнего Востока хотят увидеть ясные и точные правила распределения прибрежной квоты в предлагаемом новом формате, поэтому на расширенном заседании коллегии Росрыболовства было предложено уже в ближайшее время начать обсуждение проекта правительственного постановления о распределении прибрежных квот», – убеждён Герман Зверев.