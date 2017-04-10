Редкое явление наблюдали водители на центральной дороге Владивостока

Этим утром дороги Владивостока были загружены на обычные 5 баллов, сообщает РИА «Восток-Медиа». В столице Приморья собралось всего несколько серьёзных пробок.

Так, на проспекте 100-летия Владивостока собрался 7-балльный затор. Пробка от улицы Магнитогорской до остановки «Молодёжная» стала самой продолжительной за сегодня – она продержалась 2,5 часа. В обратном направлении дорога пустовала и была загружена всего на 2 балла.

Плотное движение автомобилисты наблюдали на дороге от Луговой до улицы Руднева. По информации сервиса «Яндекс.Пробки», загруженность этой магистрали варьировалась от 6 до 7 баллов. По дороге от Выселковой до Руднева водители были вынуждены постоять. Движение на этой магистрали пришло в норму только через два часа.

Полтора часа «ползли» водители по улице Русской в сторону микрорайона «Снеговая падь».

Плотный 6-балльный трафик виртуальный светофор зафиксировал на улице Светланской по направлению в центр города. Проблемы с движением здесь начались довольно поздно – в девятом часу утра. До этого главная улица Владивостока была совершенно пустой. Почти всё утро на магистрали наблюдался «нулевой» трафик, что бывает довольно редко.

На 0 баллов оказалась загружена и трасса Патрокл – Золотой мост.

Ещё одной свободной дорогой стала магистраль Некрасовская – Гоголя. Плотность движения в сторону фуникулёра сегодня составила четыре балла вместо обычных семи.