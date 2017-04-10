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На выходных в Приморье сгорела база отдыха и машина

На выходных в Приморье сгорела база отдыха и машина
Минувший уикенд отметился крупными пожарами по всему краю
16 минут назад
Происшествия | Приморский край
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Фото: dps_control, dps_vl, dpscontrol_125rus, dpscontrol.ru

Прошедшие выходные в Приморье отметились целой серией крупных пожаров, сообщает РИА «Восток-Медиа». В крае горела сухая трава, база отдыха и легковой автомобиль.

В минувшие выходные в Приморском крае произошло сразу несколько серьёзных пожаров. В одном из происшествий серьёзно пострадала база отдыха «Ущелье Дарданеллы», расположенная недалеко от Партизанска. Инцидент произошёл в ночь с субботы на воскресенье. По информации пресс-службы приморского управления МЧС, огонь уничтожил баню, гостиничный комплекс и зал для банкетов. Во время инцидента никто не пострадал. Причины происшествия сейчас выясняют специалисты.

Ещё одним пожаром отметился Уссурийск. Там все выходные местные жители наблюдали палы травы. Наиболее серьёзный инцидент произошёл в районе танкового завода.

По предварительной информации, неизвестные разлили и подожгли мазут. Чёрный столб дыма был виден из многих районов города. Информация о том, что конкретно произошло ещё уточняется.

Подобные инциденты происходили по всему краю. Один из самых крупных палов произошёл в районе села Петровка (входит с состав Большого Камня).

Не обошлось без инцидентов в Находке. В воскресенье в портовом городе полностью сгорела легковая Toyota Corolla. Инцидент произошёл в районе дома по адресу Дальняя, 30. Как корреспонденту РИА "Восток-Медиа" сообщили в центральном управлении МЧС по Приморскому краю, информация о происшествии поступила на пульт пожарной охраны в 17:30.

Огнеборцы прибыли на место происшествия через 4 минуты. В 17:53 пламя полностью потушили, однако спасти автомобиль не удалось. Что послужило причиной возгорания, сейчас разбираются специалисты.

Всего в минувшее воскресенье в Приморье произошло 30 техногенных пожаров. Подобными происшествиями отметились Уссурийск, сёла Галёнки и Михайловка, а также посёлок Соловей Ключ.

 
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