Во Владивостоке утопили иномарку с дипломатическими номерами

Этот случай - не первый в 2017 году

Во Владивостоке в море утопили ещё одну иномарку. На этот раз в воде оказалась машина с дипломатическими номерами, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Инцидент, по информации dpskontrol_125rus, произошёл накануне в воскресенье, 9 апреля, в районе Академического городка. Черная машина с красными дипломатическими номерами (в России красные автомобильные знаки означают принадлежность к консульству, посольству или лицу, которое имеет дипломатический статус, а также представительству иностранного государства – Прим. ред.) оказалась наполовину затоплена. На видеозаписи, размещённой в Сети, видно, как мужчина суетливо пытается достать из авто ценные вещи.

«Машины в последнее время, валят назад, домой в Японию. Оно и понятно, дорог в городе нет», - иронизируют пользователи.

Как уже писало РИА «Восток-Медиа», купальный автосезон в краевом центре открыли всего несколько дней назад. В пятницу, 7 апреля, на Спортивной набережной водитель Toyota Premio перепутал педали и скатился в море.

Примечательно, что подобное происходит уже не в первый раз – машины с дипломатическими номерами уже уходили под воду во Владивостоке. Правда, последний подобный случай произошёл в начале марта, когда акватория ещё была скована льдом. В районе полуострова Песчаного под лёд ушёл дорогой автомобиль Mercedes-Benz GL 350 CD.