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Очередной циклон принесёт в Приморье дожди и холод

Очередной циклон принесёт в Приморье дожди и холод
Капризная погода готовит местным жителям сюрприз
только что
Погода | Приморский край
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Фото: pixabay.com

Очередной сюрприз готовит капризная приморская погода местным жителям. В середине недели в крае похолодает, и пройдут дожди, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По данным портала «Примпогода», в первой половине предстоящей недели погодные условия в Приморье будут изменчивыми. В понедельник в поле повышенного атмосферного давления осадки маловероятны.

Минувшей ночью при малооблачной погоде воздух выхолодился до 0… −11 градусов, на южном побережье - до +5. Днём давление начнёт понижаться, Приморский край окажется в тёплом секторе циклона, который будет смещаться с Амурской области на Хабаровский край. Воздух прогреется до +13… +22 градусов. В прибрежных районах южные ветра будут выносить прохладный морской воздух, поэтому температурный фон составит от +5 до +12 градусов.

Предстоящей ночью осадков не ожидается. Ветер подует с юга, при этом потеплеет на 1–5 градусов. Минимальная температура воздуха составит от 0 до +5 градусов, однако в горных районах возможны заморозки до −6. Днём 11 апреля фронтальные разделы хабаровского циклона вызовут дожди на севере. Температурный фон по краю составит 9-16 градусов со знаком «плюс», на востоке +4… +8 градусов.

В середине недели к Приморью с запада подойдёт очередной циклон. Он вызовет дожди и станет причиной похолодания.

В краевом центре в начале недели осадки маловероятны. Небольшой дождь возможен в середине семидневки. Южный ветер будет дуть с моря, поэтому днём температура воздуха не превысит +7… +11 градусов.

 
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