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На выходных дом-музей Арсеньева откроет детям "Тайны совы"

На выходных дом-музей Арсеньева откроет детям "Тайны совы"
Юные посетители услышат удэгейскую сказку и изготовят совиную маску
только что
Культура | Приморский край
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Фото: arseniev.org

В ближайшее воскресенье, 12 марта, Дом путешественника Арсеньева ровно в полдень приглашает дошкольников и школьников на познавательную программу «Тайны совы».  Эта программа уже завоевала популярность среди юных посетителей музея. По словам её автора, методиста Артёма Коваленко, особенно много ребят приходит в июне, когда музеи принимают организованные группы из пришкольных лагерей. Однако родители с детьми приходят в музей и по собственной инициативе.

«Это программа с уклоном в этнографию, - рассказал Артём корреспонденту РИА «Восток-Медиа». – Она довольно проста, и понятна даже дошкольникам. Мы читаем удэгейскую сказку, повествующую о том, что сова знает глубокие тайны мира и является символом мудрости и секретных знаний. Дети узнают, как воспринимали эту птицу коренные жители Приморья удэгейцы, какие легенды складывали о ней. В конце встречи проводим мастер-класс: дети самостоятельно изготавливают красивую совиную маску, которая крепится не на резинке, а с помощью трубочек. Им очень нравится творить в музее.»

Кроме «Тайн совы» дом-музей Арсеньева, расположенный на одноимённой улице, предлагает детям ещё одну игровую программу, связанную с животными и птицами, - «Звери, на подиум!» В ней задействован целый актёрский курс Дальневосточного института искусств. Поставил эту программу Заслуженный артист России, режиссёр и театральный педагог Александр Запорожец. 

 
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