В Чугуевском районе построили две дамбы

Сегодня пятница, 10 марта 2017 года, 16:37
К бюсту Гагарина в хабаровском парке не пустят строителей с лопатами
К бюсту Гагарина в хабаровском парке не пустят строителей с лопатами
В Приморье произошла страшная авария с участием инкассаторов
В Приморье произошла страшная авария с участием инкассаторов
Приморские антимонопольщики нанесли ещё один удар по Игорю Пушкарёву
Приморские антимонопольщики нанесли ещё один удар по Игорю Пушкарёву
Стал известен список кандидатов в Общественную палату Приморья
Стал известен список кандидатов в Общественную палату Приморья
Мэр Хабаровска: надеюсь, что "Водоканал" будет защищать свои позиции
Мэр Хабаровска: надеюсь, что "Водоканал" будет защищать свои позиции
Регионы:


Популярное
вчера, 21:51
Игоря Пушкарёва отстранили от должности мэра Владивостока
вчера, 23:28
Путин отправил в отставку главного следователя Приморского края
вчера, 17:40
Минтаевый бизнес "Дальморепродукта" уходит в "сети" москвичей
вчера, 16:55
Прокуроры нашли родственные связи в закупках хабаровского "Водоканала"
сегодня, 12:13
Во Владивостоке определились, кто заменит отстранённого Пушкарёва
сегодня, 10:49
Приморец бросил пьяную любовницу на месте ДТП и отправился пить дальше
вчера, 19:11
Прямые авиарейсы свяжут Владивосток с островом Бали
сегодня, 04:19
Политолог: новое решение суда - плохой знак для Пушкарёва
сегодня, 08:45
По Приморью ударит снег с дождём
вчера, 17:13
В районе владивостокского Зелёного угла построят жилой комплекс

Обсуждаемое
вчера, 21:51
27

Игоря Пушкарёва отстранили от должности мэра Владивостока
вчера, 23:28
9

Путин отправил в отставку главного следователя Приморского края
вчера, 19:11
7

Прямые авиарейсы свяжут Владивосток с островом Бали
вчера, 17:13
6

В районе владивостокского Зелёного угла построят жилой комплекс
вчера, 17:40
6

Минтаевый бизнес "Дальморепродукта" уходит в "сети" москвичей
сегодня, 12:13
5

Во Владивостоке определились, кто заменит отстранённого Пушкарёва
вчера, 16:55
5

Прокуроры нашли родственные связи в закупках хабаровского "Водоканала"
вчера, 17:01
4

В Приморье никак не могут начать суд над депутатом Маноконовым
сегодня, 15:19
3

Приморские антимонопольщики нанесли ещё один удар по Игорю Пушкарёву
сегодня, 15:05
3

Мэр Хабаровска: надеюсь, что "Водоканал" будет защищать свои позиции
Народный топ новостей

Гость
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие 06.03.2017
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?" 28.02.2017
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?"

Актуально
В Госдуме выслушали идеи бизнес-объединений по налоговой нагрузке сегодня, 12:06
В Госдуме выслушали идеи бизнес-объединений по налоговой нагрузке
Приморцы могут подать заявление в суд через Интернет сегодня, 09:31
Приморцы могут подать заявление в суд через Интернет
Александр Галушка: на Дальнем Востоке живут талантливые женщины 08.03.2017
Александр Галушка: на Дальнем Востоке живут талантливые женщины


Опрос

Какими госуслугами вы чаще всего пользуетесь через Интернет?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 85



Система Orphus

В Чугуевском районе построили две дамбы

В Чугуевском районе построили две дамбы
Они защитят сёла Ленино и Шумное от наводнений
5 минут назад
Общество | Приморский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: primorsky.ru

В Чугуевском районе Приморья завершилось строительство двух защитных гидротехнических сооружений. Их общая протяжённость составила более трёх километров.

Как рассказал глава администрации Чугуевского района Анатолий Баскаков, новые дамбы позволят защитить села Ленино и Шумное во время паводков и наводнений.

«Эти сёла наиболее пострадали во время прошлогоднего тайфуна «Лайонрок». Для их защиты построены дамбы по берегам рек Правая и Павловки. Работы заняли около месяца», – отметил он.

В ближайшие дни строители приступят к восстановлению дамб возле сёл Антоновка и Нижние Лужки. Ранее было восстановлено 50 метров пострадавшей от прошлогоднего тайфуна дамбы на реке Уссури. По словам главы района, все пять гидротехнических сооружений, необходимых для защиты муниципалитета от паводков, будут восстановлены к 20 марта.

Кроме этого, в районе восстановлена и улично-дорожная сеть. Специалисты починили все восемь муниципальных мостов, пострадавших от наводнения.

Всего на этот год в Приморье запланирована расчистка 39 русел рек и ремонт, сооружение дамб и других гидротехнических сооружений на 34 объектах. Предварительная общая стоимость работ составляет 215,4 миллиона рублей.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru