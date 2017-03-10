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Выходные в Приморье: капоэйра, Пурим, вино и музыка Франции

Выходные в Приморье: капоэйра, Пурим, вино и музыка Франции
Редакция подготовила подборку наиболее интересных мероприятий
только что
Общество | Приморский край
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Фото: pixabay.com

На выходных во Владивостоке пройдут десятки спортивных и культурных мероприятий, в том числе фестиваль капоэйры и еврейский праздник Пурим. На большинство событий гостей будут пускать бесплатно, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Выходные во Владивостоке традиционно начнутся с «Прогулки с врачом» на набережной Цесаревича. Медики «Владивостокского клинико-диагностического центра» будут ждать всех желающих в 10 утра в субботу. Они проведут общеукрепляющую зарядку, покажут мастер-класс по скандинавской ходьбе и ответят на вопросы по сохранению здоровья.

Чуть позже, в 11:00, начнётся день открытых дверей хореографического училища ДВФУ на Фонтанной, 36. В программе заявлены экскурсия, концерт воспитанников и ответы на интересующие вопросы от преподавателей.


 

В полдень в центре современного искусства «Заря» состоится мастер-класс для детей от 7 лет в рамках выставки «Вечный двигатель». Ребята сделают ветряные ловушки - наподобие тех, что используются в качестве указателей направления и силы ветра в аэропортах и на морских судах. В это же время в малом зале Приморской краевой филармонии стартует концертная программа «Танцы народов мира». В ней примут участие воспитанницы хореографического отделения ДШИ № 3 под руководством лауреата международных конкурсов, преподавателя хореографического отделения Галины Грищук.

Для взрослой аудитории в 12:00 в баре «Невинные радости» пройдёт лекция «Невинный французский». Гостей угостят бокалом французского вина, а также познакомят с основами французского языка, тонкостями дегустации и обращения с разными французскими напитками, их географией и историей.

В 17:00 кафедра камерного ансамбля ДВГИИ откроет IV фестиваль «Камерные ассамблеи» в стенах университета. Три вечера в концертном зале института будут исполнять сонаты и пьесы для различных ансамблей инструментов, романсы, инструментальные трио. Также в 17:00 Лютеранская кирха приглашает на концерт «Арфа, флейта, альт, орган». Для гостей выступят артисты Приморской сцены Мариинского театра.

Труппа академического театра имени Максима Горького в 18:30 выйдет на сцену в спектакле «Забыть Герострата» в двух действиях по пьесе Григория Горина. Роль Герострата исполнит народный артист России Александр Славский.

В 19:00 в центре современного искусства «Заря» состоится приветственная лекция кипрского композитора, первого резидента центра в области музыки Мариоса Иоанну Элиа. «Он хорошо известен своими масштабными экстравагантными работами. Элиа познакомит слушателей со своим недавним симфоническим произведением, которое связано с Владивостоком, и, в частности, с хорошо известным в России вальсом «Амурские волны», - рассказали организаторы встречи. В это же время на чердаке Большого ГУМа покажут премьеру авторского моноспектакля «Здесь был Вася!». Спектакль создан на основе сценария Никиты Грекова из России и режиссуры Вероники Насальской из Казахстана.

В воскресенье в 10:00 в театре кукол покажут постановку «Дюймовочка». В полдень в Ботаническом саду состоится мастер-класс «Эпифитные орхидеи в квартире. Выращиваем правильно». Куратор коллекции орхидных расскажет обо всех тонкостях выращивания ванили и других эпифитных орхидей. Участники получат возможность своими руками правильно подготовить субстрат из предоставленных компонентов, пересадить орхидею и забрать растение домой. В стоимость мастер-класса также включено посещение выставки «Орхидеи и компания» в оранжерее Ботанического сада.

В 16:00  в синагоге «Бейт Сима» пройдёт праздничный вечер в честь еврейского праздника Пурима. Как сообщили организаторы, в программу входят чтение свитка Эстер, праздничное застолье, а также «много веселья и радости». В это же время в спортивном комплексе «Чемпион» состоится II международный фестиваль капоэйры при участии известного бразильского мастера. Зрителей ждут выступления по капоэйре, афро-бразильские танцы, акробатика, живая музыка и показательная аттестация учеников школы. На мероприятии соберутся спортсмены-капоэйристы не только из Владивостока, но и из Арсеньева, Уссурийска и Хабаровска.


 

Спектакль «Остров Рикоту» в одном действии можно будет увидеть в 18:00 в Театре молодёжи. На Приморской сцене Мариинского театра в 19:30 артисты выступят в рамках концертной программы «Вечер французской музыки». В программе заявлены произведения Дебюсси, Форе, Пуленка и Гильмана. 

 
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