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В Приморье произошла страшная авария с участием инкассаторов

В Приморье произошла страшная авария с участием инкассаторов
В лобовом столкновении погиб человек
только что
Происшествия | Приморский край
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Фото: dpscontrol.ru, dtp_khv

Сегодня в Приморье произошло страшное ДТП, сообщает РИА «Восток-Медиа». В районе Черниговки столкнулись легковушка и инкассаторская машина.

Под конец недели Приморский край отметился серьёзной аварией. Этим утром на трассе Хабаровск – Владивосток в районе Черниговки столкнулись кроссовер Honda CR-V и фургон инкассаторов. Как сообщают в пресс-службе краевого управления ГИБДД, 55-летняя водительница «Хонды» ехала из Спасска-Дальнего во Владивостока. Дама, по всей видимости, очень спешила. Она пошла на обгон, однако не убедилась в безопасности своего манёвра. В результате «Хонда» лоб в лоб столкнулась с тяжёлым инкассаторским «Фиатом Дукато».

 

60-летний пассажир легковушки скончался на месте аварии от полученных травм. Виновница ДТП, а также водитель фургона получили тяжёлые травмы. Прибывшие на место происшествия медики увезли их в реанимацию. Несколько пассажиров «Фиата» получили травмы различной степени тяжести. Выяснилось, что водит владелица «Хонды» всего пять месяцев. Правила дорожного движения она раньше не нарушала. Сейчас стражи порядка устанавливают все обстоятельства происшествия.

 

 

Стоит отметить, что начинающие приморские водительницы нередко становятся виновницами серьёзных аварий. РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало о том, что 46-летняя жительница Владивостока  врезалась на машине в толпу студентов. Пострадавшие переходили дорогу по пешеходному переходу. Машину она приобрела за два до происшествия – и, по всей видимости, тогда же впервые села за руль. Но, пожалуй самым громким подобным происшествием стало происшествие с участием  Нонны Лепёхиной.  В ночь с 15 на 16 июля прошлого года она сбила молодую пару – Дмитрия Чадова и Ксению Казачёнок –  на пешеходном переходе в центре Владивостока. Трагедия, произошедшая в самом центре приморской столицы, получила большой резонанс по всей России. В начале марта её приговорили  к 4 годам лишения свободы.

 
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