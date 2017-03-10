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"Первоклассное портфолио": Находка, школа № 10

"Первоклассное портфолио": Находка, школа № 10
Родители мечтают записать своих детей в школу из "спального" района
6 минут назад
Наука и образование | Приморский край
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Фото: sosh10.nakhodka-edu.ru

В рамках нового информационного проекта «Первоклассное портфолио», посвящённого среднему общему образованию, РИА «Восток-Медиа» запускает цикл материалов о школах края. Цель проекта – помочь родителям выбрать школу для своих детей, получить представление о том, как налажен учебный процесс и организована жизнь учеников в разных школах Приморья.

Первая статья цикла – о школе № 10 города Находка. Корреспондент РИА «Восток-Медиа» изучил неофициальный рейтинг находкинских школ и пришёл к выводу: школа № 10 занимает лидирующее место среди учебных заведений Находки.

Последние 24 года в этой школе дети углубленно изучают английский язык, начиная с 5 класса. Школа второй год подряд является городским лидером по сдаче ЕГЭ, занимая второе место по результатам одиннадцатиклассников и первое по результатам девятиклассников. Воспитанники школы регулярно занимают призовые места на предметных олимпиадах, всероссийских, региональных конференциях и конкурсах.

Педагогический коллектив 10-й школы полностью укомплектован: здесь работает 31 учитель. Четыре педагога имеют звание «Почётный работник общего образования Российской Федерации», 9 человек имеют почётные грамоты Министерства образования и науки.

На сегодняшний день в школе обучается более 500 учеников. Несмотря на то, что школа расположена в малонаселённом «спальном» районе города, много лет она числится во флагманах образовательной системы Находкинского городского округа.

Выпускники школы работают в местной системе здравоохранения и муниципального управления, а также других сферах. Есть и те, кто прославился. Среди самых известных имён — популярная актриса театра и кино Ольга Дроздова, нынешний директор Международного морского клуба моряков Роман Ермаков, экс-директор крупнейшего дальневосточного Восточного порта Сергей Кушнарёв и другие.

«Наши выпускники регулярно своими успехами и победами подтверждают высокое качество образования. Главное достоинство и преимущество нашей школы — это углублённое изучение английского языка, причем всё это школьники получают бесплатно, а не в качестве дополнительных платных услуг. Считаю, что в нашей школе трудятся самые замечательные педагоги, с которыми работается легко. Я этой школой руковожу 10 лет и понимаю как верно изречение «плохих детей не бывает». Это кредо очень помогает в моей работе, как и второй мой жизненный принцип «Живи здесь и сейчас»», — рассказывает директор СОШ №1О Елена Семенцова.

В школе № 10 родители собирают деньги исключительно по инициативе классных родительских комитетов на  внешкольные праздники и поездки. Также родители платят за питание своих детей. Школьная столовая, как и во всех образовательных учреждениях Находки, находится в аренде частного предпринимателя. Стоимость полноценного обеда составляет около 100 рублей. Группы продлённого дня здесь нет - она оказалась невостребованной.   

«Мы всегда гордились своей школой, и сразу после окончания вуза я вернулась сюда работать, а мои учителя помогли мне остаться в профессии. Вот уже более 40 лет я преподаю в стенах этой школы, и это счастливое время. Школа № 10 стала мне родным домом. С уверенностью могу сказать: если бывшие выпускники нашей школы приводят сюда своих детей и внуков учиться, то это лучшая характеристика рейтинга школы», — рассказывает бывшая выпускница школы, учитель русского языка Людмила Полетунова.

«Особенность нашей школы — это её атмосфера, это бережное отношение к ученикам со стороны педагогов. Они умеют понять психические особенности школьников, предвидеть возможные затруднения при усвоении учебного материала, учитывают особенности наших детей. И это очень ценный и важный момент для родителей при выборе учебного заведения», — считает председатель родительского комитата школы №10 Ирина Алексеева.

 Школа №10 была основана 65 лет назад и через десятилетия пронесла верность своей главной задаче – давать ученикам глубокие знания, воспитывать их личную инициативу и веру в себя.

Осенью в школе появится современный лингвистический кабинет, и уроки английского обретут новое качество. Неизменным в педагогической практике останется личностно-ориентированный подход к обучению. 

 
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