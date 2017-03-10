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Стал известен список кандидатов в Общественную палату Приморья

Стал известен список кандидатов в Общественную палату Приморья
Из 34 человек пока пройдут только 10
5 минут назад
Общество | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

В конце марта тайное депутатское голосование определит первых членов нового состава Общественной палаты Приморского края. Срок полномочий предыдущего, как сообщало РИА «Восток-Медиа» ранее, истекает 15 мая.

По информации пресс-службы Законодательного собрания края, комитет по региональной политике и законности утвердил список кандидатов для избрания в Общественную палату Приморья. Их имена окажутся в бюллетене для тайного голосования на очередном заседании краевого парламента 29 марта. Из 34 представителей различных общественных организаций депутаты выберут 10.

Среди тех, кто в этом списке, - известная приморцам борьбой с незаконными вырубками деревьев на территории ДВО РАН Татьяна Вшивкова, Ирина Медведева из региональной общественной организации «Совет многодетных родителей», Константин Сиденко (Владивостокское морское собрание), Виталий Веркеенко ( «Конгресс промышленников и предпринимателей (работодателей) «Приморье»), Алексей Кравец ( «Федерация виндсерфинга и кайтсерфинга Приморского края»). Полный список опубликован на сайте zspk.gov.ru.

Председатель комитета по региональной политике и законности Джамбулат Текиев считает: «Общественная палата должна быть независимым органом, который защищает интересы общества. Главное требование к кандидатам – они должны быть выдвинуты теми организациями, которые осуществляют юридическую, правовую защиту людей, живущих в Приморском крае. Этим, я думаю, объясняется довольно широкое участие тех, кто хотел бы стать членом Общественной палаты».

Всего в палате будут работать 30 человек, которые избираются на три года. Заксобрание имеет право выдвинуть 10 человек, еще 10 – губернатор, затем эти 20 определяют оставшуюся треть.

Основная цель Общественной палаты Приморского края - обеспечение взаимодействия населения, общественных объединений и иных некоммерческих организаций с органами государственной власти Приморского края и органами местного самоуправления.

Мнениям депутатов о нынешнем составе палаты РИА «Восток-Медиа» посвятило в феврале отдельную публикацию. 

 
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