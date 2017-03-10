Приморские антимонопольщики нанесли ещё один удар по Игорю Пушкарёву

Арбитражный суд Дальневосточного округа отменил апелляции по делу компании «Востокцемент». Приморским антимонопольщикам удалось отправить дело на первый пересмотр.

9 марта в Дальневосточном арбитражном суде (расположен в Хабаровске) состоялось очередное заседание по делу приморской компании «Востокцемент». РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало о том, что осенью 2015 года региональное управление Федеральной антимонопольной службы опубликовало итоги своего расследования о фактах ограничения конкуренции на рынках дорожных работ Владивостока со стороны мэрии. По версии ведомства, аппарат Игоря Пушкарёва заключил противозаконное соглашение между администрацией приморской столицы, МУП «Дороги Владивостока» и компаниями группы «Востокцемент». Последние были афилированы непосредственно с Пушкарёвым.

С 2011 года по июль 2015 года власти заключили несколько контрактов на сумму 9 миллиардов рублей. Большая часть суммы (более 7 миллиардов) была выплачена «Дорогам Владивостока». При этом муниципальное предприятие чаще всего являлось единственным участником торгов. Компания умудрялась заключать контракты по максимальной цене – или с её незначительным снижением.

Владивостокские власти не согласились с выводами работников ведомства. В суде они добились того, чтобы решение УФАС признали незаконным. Представители УФАС и приморской прокуратуры попытались обжаловать это решение – но безуспешно. Эта неудача, впрочем, не остановила сотрудников ведомства. Они подали кассационную жалобу в арбитражный суд Дальневосточного округа, который и рассмотрел её в минувший четверг. Пресс-секретарь суда Светлана Факиро сегодня рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа»: «Антимонопольной службе удалось обжаловать предыдущие решения судов. Предыдущие апелляции отменили, а дело отправили на повторное рассмотрение. Теперь им будет заниматься приморский краевой арбитраж».

Этот судебный процесс тесно переплетается с уголовным делом Игоря Пушкарёва. Обстоятельства проведённого УФАС по Приморскому краю расследования вновь попали в поле зрения СМИ в июне 2016 года, сразу после задержания Игоря Пушкарёва и директора МУП «Дороги Владивостока» Андрея Лушникова. Итоги расследования УФАС, по сути, легли в основу обвинений. Интересно, что вчера же, 9 марта, самого владивостокского градоначальника временно отстранили от должности. Наблюдатели считают решение окружного арбитража ещё одним ударом по мэру приморской столицы, который до сих пор отрекается от всех обвинений в свой адрес.