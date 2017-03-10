Сегодня пятница, 10 марта 2017 года, 15:21
Приморские антимонопольщики нанесли ещё один удар по Игорю Пушкарёву
Приморские антимонопольщики нанесли ещё один удар по Игорю Пушкарёву
Стал известен список кандидатов в Общественную палату Приморья
Стал известен список кандидатов в Общественную палату Приморья
Мэр Хабаровска: надеюсь, что "Водоканал" будет защищать свои позиции
Мэр Хабаровска: надеюсь, что "Водоканал" будет защищать свои позиции
Мэр Хабаровска велел не месить грязь на стройке "космической" школы
Мэр Хабаровска велел не месить грязь на стройке "космической" школы
В Хабаровске создают фильм о Валерии Халилове
В Хабаровске создают фильм о Валерии Халилове
Регионы:


Популярное
вчера, 21:51
Игоря Пушкарёва отстранили от должности мэра Владивостока
вчера, 23:28
Путин отправил в отставку главного следователя Приморского края
вчера, 15:33
Жители Владивостока отстояли бесплатный проезд к своим домам
вчера, 17:40
Минтаевый бизнес "Дальморепродукта" уходит в "сети" москвичей
вчера, 16:55
Прокуроры нашли родственные связи в закупках хабаровского "Водоканала"
вчера, 19:11
Прямые авиарейсы свяжут Владивосток с островом Бали
сегодня, 12:13
Во Владивостоке определились, кто заменит отстранённого Пушкарёва
сегодня, 10:49
Приморец бросил пьяную любовницу на месте ДТП и отправился пить дальше
сегодня, 04:19
Политолог: новое решение суда - плохой знак для Пушкарёва
сегодня, 08:45
По Приморью ударит снег с дождём

Обсуждаемое
вчера, 21:51
26

Игоря Пушкарёва отстранили от должности мэра Владивостока
вчера, 15:33
9

Жители Владивостока отстояли бесплатный проезд к своим домам
вчера, 23:28
8

Путин отправил в отставку главного следователя Приморского края
вчера, 19:11
7

Прямые авиарейсы свяжут Владивосток с островом Бали
вчера, 17:13
6

В районе владивостокского Зелёного угла построят жилой комплекс
вчера, 17:40
6

Минтаевый бизнес "Дальморепродукта" уходит в "сети" москвичей
сегодня, 12:13
5

Во Владивостоке определились, кто заменит отстранённого Пушкарёва
вчера, 16:55
5

Прокуроры нашли родственные связи в закупках хабаровского "Водоканала"
вчера, 17:01
4

В Приморье никак не могут начать суд над депутатом Маноконовым
сегодня, 04:19
2

Политолог: новое решение суда - плохой знак для Пушкарёва
Народный топ новостей

Гость
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие 06.03.2017
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?" 28.02.2017
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?"

Актуально
В Госдуме выслушали идеи бизнес-объединений по налоговой нагрузке сегодня, 12:06
В Госдуме выслушали идеи бизнес-объединений по налоговой нагрузке
Приморцы могут подать заявление в суд через Интернет сегодня, 09:31
Приморцы могут подать заявление в суд через Интернет
Александр Галушка: на Дальнем Востоке живут талантливые женщины 08.03.2017
Александр Галушка: на Дальнем Востоке живут талантливые женщины


Опрос

Какими госуслугами вы чаще всего пользуетесь через Интернет?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 85



Система Orphus

Приморские антимонопольщики нанесли ещё один удар по Игорю Пушкарёву

Приморские антимонопольщики нанесли ещё один удар по Игорю Пушкарёву
Дело о якобы незаконных контрактах администрации Владивостока рассмотрят повторно
только что
Закон | Приморский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: The Moscow Post

Арбитражный суд Дальневосточного округа отменил апелляции по делу компании «Востокцемент». Приморским антимонопольщикам удалось отправить дело на первый пересмотр.

9 марта в Дальневосточном арбитражном суде (расположен в Хабаровске) состоялось очередное заседание по делу приморской компании «Востокцемент». РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало о том, что осенью 2015 года региональное управление Федеральной антимонопольной службы опубликовало итоги своего расследования о фактах ограничения конкуренции на рынках дорожных работ Владивостока со стороны мэрии. По версии ведомства, аппарат Игоря Пушкарёва заключил противозаконное соглашение между администрацией приморской столицы, МУП «Дороги Владивостока» и компаниями группы «Востокцемент». Последние были афилированы непосредственно с Пушкарёвым.

С 2011 года по июль 2015 года власти заключили несколько контрактов на сумму 9 миллиардов рублей. Большая часть суммы (более 7 миллиардов) была выплачена «Дорогам Владивостока». При этом муниципальное предприятие чаще всего являлось единственным участником торгов. Компания умудрялась заключать контракты по максимальной цене – или с её незначительным снижением.

Владивостокские власти не согласились с выводами работников ведомства. В суде они добились того, чтобы решение УФАС признали незаконным. Представители УФАС и приморской прокуратуры попытались обжаловать это решение – но безуспешно. Эта неудача, впрочем, не остановила сотрудников ведомства. Они подали кассационную жалобу в арбитражный суд Дальневосточного округа, который и рассмотрел её в минувший четверг. Пресс-секретарь суда Светлана Факиро сегодня рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа»: «Антимонопольной службе удалось обжаловать предыдущие решения судов. Предыдущие апелляции отменили, а дело отправили на повторное рассмотрение. Теперь им будет заниматься приморский краевой арбитраж».

Этот судебный процесс тесно переплетается с уголовным делом Игоря Пушкарёва. Обстоятельства проведённого УФАС по Приморскому краю расследования вновь попали в поле зрения СМИ в июне 2016 года, сразу после задержания Игоря Пушкарёва и директора МУП «Дороги Владивостока» Андрея Лушникова. Итоги расследования УФАС, по сути, легли в основу обвинений. Интересно, что вчера же, 9 марта, самого владивостокского градоначальника временно отстранили от должности. Наблюдатели считают решение окружного арбитража ещё одним ударом по мэру приморской столицы, который до сих пор отрекается от всех обвинений в свой адрес.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru