Глава управления Росрыболовства задержан на Сахалине

Сегодня на Сахалине задержан руководитель территориального управления Росрыболовства Александр Таратенко. Повод для следственных действий – дело о превышении полномочий, сообщил РИА «Новости» источник в правоохранительных органах. «Глава Сахалино-Курильского территориального управления Федерального агентства по рыболовству 10 марта задержан в Южно-Сахалинске. Возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)», — сообщил собеседник агентства. Таратенко исполнял обязанности руководителя СКТУ Росрыболовства с 30 июня 2015 года, с февраля 2016-го назначен руководителем. До этого трудился заместителем руководителя Волго-Каспийского территориального управления Росрыболовства. Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», недавно фигурантом уголовного дела на Дальнем Востоке стал ещё один представитель Росрыболовства. Следственные органы заинтересовались бывшим заместителем руководителя Амурского территориального управления Федерального агентства по рыболовству.

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