Владивостокские девятиклассники захотели стать парикмахерами

В востребованности этого дела их убедила профориентационная экскурсия

В преддверии школьной аттестации в приморских школах активизировалась профориентационная работа. Педагоги ведут её в сотрудничестве с учреждениями среднего профобразования – лицеями и колледжами. Накануне, 9 марта, группа девятиклассников из средней общеобразовательной школы № 56 посетила Профессиональную школу индустрии моды и красоты ВГУЭС. Около 30 учеников познакомились с содержанием учебных программ парикмахеров, фотографов и дизайнеров костюма. Экскурсию по учебному заведению для ребят провела директор школы индустрии моды и красоты Людмила Преснякова.

Девятиклассники с большим интересом рассматривали альбомы и буклеты, посвящённые востребованным профессиям парикмахера, визажиста и фотографа.

«В результате чуть ли не все мальчишки захотели стать парикмахерами! – улыбаясь, рассказала завуч школы № 56 Светлана Кушнерева. – Они были готовы начать учиться прямо тотчас. Специалисты ВГУЭС сумели убедительно доказать, что парикмахеры без работы никогда не останутся, и стабильный доход каждому из них гарантирован.»

Впрочем, конкуренцию профессиональной школе ВГУЭС в битве за новых студентов готовы составить и другие учебные заведения – ранее девятиклассники этой школы уже посетили Владивостокский судостроительный колледж и Региональный технический колледж.