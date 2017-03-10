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Приморцам дали инструкцию по внедрению в программу благоустройства

Приморцам дали инструкцию по внедрению в программу благоустройства
Дворы начнут облагораживать только по коллективным заявкам жителей
полчаса назад
Общество | Приморский край
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Фото: zyuzinomedia.ru

В муниципалитетах Приморья продолжается формирование программ благоустройства на 2017 год. Речь идёт о дворовых территориях, на которых жители хотели бы видеть удобные лавочки, детские площадки, оборудованные парковки и тому подобное. Планы будущих работ муниципалитеты должны составить до 15 мая.

РИА «Восток-Медиа» уже рассказывало, что благоустройство городских дворов – федеральный проект, подкреплённый финансированием. В нём участвуют все населённые пункты с населением более одной тысячи человек. В Приморье на формирование современной городской среды в этом году будет направлено более 470 миллионов рублей, 390 из них – из федерального бюджета.

Как сообщает краевая пресс-служба, очерёдность и содержание ремонта дворов зависит от горожан. В план благоустройства попадут только заявки самих приморцев. Они должны описывать минимальный и дополнительный перечни работ, при этом обязательным условием является внятно выраженная готовность жителей самим вложиться в ремонт двора – деньгами или посильным трудом. Подробную инструкцию о том, какие шаги следует предпринять для включения двора в план благоустройства, опубликовал на своём сайте Минстрой России. 

 
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