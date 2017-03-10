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Во Владивостоке определились, кто заменит отстранённого Пушкарёва

Во Владивостоке определились, кто заменит отстранённого Пушкарёва
Городом по-прежнему управляют люди из его команды
только что
Политика | Приморский край
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Фото: newsvl.ru

В администрации Владивостока сообщили, что отстранение Игоря Пушкарёва от должности мэра никак не отразится на управлении городом. Приморской столицей по-прежнему будет управлять исполняющий обязанности главы администрации Константин Лобода, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В минувший четверг Басманный суд Москвы временно отстранил мэра Владивостока Игоря Пушкарёва от должности. Теперь приморская столица официально осталась без градоначальника. Впрочем, по словам представителей администрации, этот факт никак не отразится на управлении городом. Владивостоком продолжит руководить исполняющий обязанности главы города Константин Лобода. Об этом корреспонденту РИА «Восток-Медиа» рассказали в пресс-службе городской администрации. Впрочем, это неудивительно: временное отстранение Игоря Сергеевича стало во многом формальной процедурой. Фактически он не руководил Владивостоком с момента своего задержания в июне прошлого года. Стоит отметить, что отстранения Пушкарёва многие ожидали уже тогда.

Впрочем, некоторые политологи считают, что изменения в городской администрации всё-таки грядут. Приморский политолог, директор Центра социальных инноваций «Чёрный куб» Юрий Коломейцев предположил, что на место исполняющего обязанности в скором времени назначат губернаторского ставленника, который сыграет роль «серого кардинала».

«Вероятнее всего, начнёт «зачистку» в рядах администрации Владивостока, сместит с должностей «неугодных». Ну а в дальнейшем попытает счастья в закреплении на месте градоначальника», - высказал своё мнение эксперт. Сможет ли бывший градоначальник вернуться в своё кресло, решит суд – в случае обвинительного приговора Пушкарёва дисквалифицируют. Эксперты считают этот вариант наиболее вероятным. Известный российский политолог Михаил Виноградов отметил, что случаи восстановления отстранённых мэров в должности после судов крайне редки. «Иногда бывали условные приговоры, но они предполагали деквалификацию. Хотя в случае Владивостока налицо - готовность всех сторон биться, поэтому многое будет зависеть от расстановки сил», - рассказал он.

Игоря Пушкарёва силовики задержали 1 июня прошлого года, в тот же день прошли обыски, и Следственный комитет возбудил дело по статьям 204 (часть 3) и 285 (часть 3) Уголовного кодекса России. Главе администрации Владивостока вменяют ущерб в 160 миллионов рублей. Сам Игорь Пушкарёв не согласен с обвинениями в свой адрес.

 
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