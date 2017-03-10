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В приморскую столицу вернулись обычные пробки

В приморскую столицу вернулись обычные пробки
На городских дорогах собралось несколько мощных заторов
только что
Происшествия | Приморский край
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Фото: primgazeta.ru

Этим утром дороги Владивостока были загружены на обычные 4 балла, сообщает РИА «Восток-Медиа». Это на 1 балл выше, чем вчера. На городских магистралях собралось несколько крупных пробок.

Мощный затор собрался сегодня на магистрали Некрасовская – Гоголя в сторону фуникулёра. Плотность трафика на этом направлении варьировалась от 5 до 8 баллов. Эта пробка продолжилась и после – автомобилисты «ползли»  по дороге от кольцевой развязки у фуникулёра дл Семёновской улицы.

Полтора часа сохранялась 6-балльная пробка на проспекте 100-летия Владивостока. Она была несколько короче обычного и растянулась от Русской улицы до остановки «Молодёжная». Как правило, на этом направлении заторы начинаются в районе остановок «Фабрика «Заря» или «Магнитогорская». К настоящему времени проспект полностью разгрузился – плотность трафика в сторону центра сейчас составляет 1 балл.

На «шестёрку» оказалась загружена Светланская улица в сторону центра города. Проблемы с движением здесь сохранялись в течение полутора часов. Стоит отметить, что этот затор был короче обычного – он начался в районе стадиона «Авангард» и закончился возле Матросского сквера. Обычно пробки на этой магистрали начинаются на Луговой площади.

Два часа сохранялись проблемы с движением на Выселковой улице. Автомобилисты «ползли» от закрытой дороги на трассу Седанка – Патрокл до Рудневского моста.

Непросто сегодня было проехать по проспекту Красного Знамени. Замедленное движение от Шилкинской улицы до кольца инструментального завода сохранялось больше часа. Как сообщает сервис «Яндекс.Пробки», эта магистраль была загружена на 5 баллов.

 
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