В Приморье ДЭК снимает санкции с "Примтеплоэнерго"

«Дальневосточная энергетическая компания» и «Примтеплоэнерго» договорились о реструктуризации задолженности краевого государственного унитарного предприятия. К концу года долг тепловиков перед энергетиками сократится на 388 миллионов. Накануне стороны подписали график планируемых начислений и оплат на 2017-й за потреблённую ранее электрическую энергию.

Согласно данным КГУП «Примтеплоэнерго», крупнейший должник за электроэнергию в Приморском крае снизит задолженность перед поставщиком ресурса с 516 до 177 миллионов рублей к концу года с учётом текущих начислений.

«После прошедшего в январе заседания комитета Законодательного собрания по экономической политике и собственности нам удалось согласовать порядок оплаты, который устраивает обе стороны. Данный график направлен в администрацию Приморского края, где по распоряжению губернатора создана рабочая группа по урегулированию задолженности и мониторингу ситуации на данном предприятии, – проинформировал заместитель генерального директора по сбыту ПАО «ДЭК» Сергей Хитун. – Самый крупный транш – около 325 миллионов рублей – КГУП «Примтеплоэнерго» предусмотрело в августе текущего года. При этом 300 миллионов предприятие рассчитывает оплатить из средств, полученных от муниципальных образований края в счёт погашения задолженности за тепловую энергию. Подробнее схема расчётов муниципалитетов за тепло будет обсуждаться в администрации края после окончания отопительного периода».

Энергокомпания уже получила всю сумму платежа, предусмотренного соглашением в феврале. Следующий – в размере 50 миллионов рублей – должен поступить в марте. При этом соглашение предусматривает, что «Дальневосточная энергетическая компания» приостановит меры принудительного взыскания задолженности в случае соблюдения КГУП «Примтеплоэнерго» графика, а также надлежащего контроля его исполнения со стороны рабочей группы при администрации. Таким образом, ПАО «ДЭК» не будет вводить ограничительные санкции в отношении объектов предприятия, а оплата пеней за просрочку рассмотрена в индивидуальном порядке.