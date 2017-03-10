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Приморец бросил пьяную любовницу на месте ДТП и отправился пить дальше

Приморец бросил пьяную любовницу на месте ДТП и отправился пить дальше
Невесёлая семейная история переполошила жителей Находки
только что
Происшествия | Приморский край
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Фото: bagnet.org, nhk_off

На этой неделе Находке развернулась настоящая семейная драма в духе сериала «Санта-Барбара», сообщает РИА «Восток-Медиа». Любовница, исчезновение, автомобильная авария, уголовное дело – всё смешалось в этой запутанной истории.

В минувший четверг в социальных сетях Находки появилось объявление о розыске местного жителя. Мужчину искала его взрослая дочь. Девушка сообщила: «Его машину нашли сегодня разбитой. За рулём была незнакомая женщина, а где сам папа – мы не знаем. Обзвонили все больницы, участки – нигде нет». Она добавила, что женщина за рулём авто находилась в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения и ничего не могла объяснить.


 

Пропавшего находкинца нашли чуть позже в этот же день. Дочь приморца рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа», что же произошло с главой семьи.

«Как оказалось, эта женщина в машине – любовница моего отца. 8 марта он решил поехать к ней, так сказать, поздравить. Они напились, потом решили покататься. Любовница села за руль. Из-за опьянения далеко уехать она не смогла, попала в аварию», - пояснила девушка. Отец после ДТП покинул место происшествия и отправился продолжать возлияния. Пил он вплоть до 9 марта, когда его, наконец, нашли члены семьи. Завершилась эта история уголовным делом. Как рассказала дочь пропавшего мужчины, тайная пассия горе-семьянина сейчас находится в изоляторе временного содержания. В её отношении возбудили дело о намеренной порче имущества.

Стоит отметить, что влюблённой паре повезло, что они не угодили на автомобиле в серьёзную передрягу. Возлияния за рулём часто становятся причиной жёстких ДТП. РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало о двух жителях Владивостока, которые угодили в роковую аварию. Два молодых парня колесили по приморской столице, находясь под градусом. В какой-то момент водитель не справился с управлением и врезался в железный забор спортивной школы. «Субару» проломил ограждение и ворвался на территорию учреждения. Во время столкновения кусок забора вошёл в салон и проткнул 18-летнего пассажира машины.

 
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