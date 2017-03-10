В селе Гражданка открылся центр помощи родителям детей-инвалидов

В Анучинском районе Приморского края на базе социально-реабилитационного центра «Ласточка» в селе Гражданка открылся ресурсный центр по разработке и реализации программ активной поддержки родителей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Девиз работы нового центра: «Особым семьям – особая забота». В учреждении работают педагоги, психологи, логопеды, дефектологи, врач-педиатр, мануальный терапевт, специалисты по социальному сопровождению семьи.

Как сообщили сотрудники краевого департамента труда и социального развития, задача сотрудников ресурсного центра – информационная и методическая поддержка родителей, воспитывающих детей-инвалидов, а также помощь специалистам, работающим с этой категорией семей. Помощь семьям будет оказываться адресно, в том числе на выезде. Также будут организованы общие семинары-практикумы и вебинары для родителей детей с инвалидностью. Один из таких семинаров уже состоялся. Взрослых познакомили с развивающими играми, которые можно использовать при обучении детей в домашних условиях.

Директор «Ласточки» Инна Белоцерковец рассказала, что планируется создание интернет-ресурса с электронной библиотекой, где родители смогут найти различного рода информацию по развитию детей-инвалидов, а также получить онлайн-консультирование от специалистов-реабилитологов.

Оборудование для нового отделения «Ласточки» было закуплено при финансовой помощи федерального Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Фонд предоставил региону 5,5 миллиона рублей, часть из которых направлена на организацию центра.