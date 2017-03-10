В Приморье из горящей пятиэтажки эвакуировали 20 человек

В Приморье во время пожара накануне спасли 20 человек. В Дальнереченском районе загорелся магазин, расположенный в жилой пятиэтажке, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации государственного казённого учреждения Приморского края по пожарной безопасности, делам гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожар случился в селе Веденка на улице Малая Веденка. О случившемся очевидцы сообщили в дежурную часть противопожарной службы по охране Дальнереченского района. Прибывшие на место происшествия пожарные выяснили, что в селе горит магазин, расположенный на 1-м этаже 5-этажного жилого дома. На момент приезда специалистов сильное задымление наблюдалось в подъезде.

Спасателям пришлось эвакуировать жильцов 4-го и 5-го этажей с помощью автолестницы, с 2-го и 3-го этажей - с помощью 3-коленных лестниц. В общей сложности сотрудники ведомства спасли 20 человек, в том числе 5 детей.

Общая площадь пожара составила 50 квадратных метров. На его локализацию потребовалось 11 минут, на полную ликвидацию – 52 минуты. За это время пострадали помещение и оборудование магазина, а также хранившийся в нём товар. В тушении пожара принимало участие 8 работников 71 пожарной части и 3 единицы техники. Причины случившегося выясняются.

Как писало РИА «Восток-Медиа» ранее, в начале марта крупный пожар в жилом 9-этажном доме случился в Большом Камне. Спасателям также пришлось эвакуировать людей.







