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Во Владивостоке проведут ярмарку вакансий для женщин

Во Владивостоке проведут ярмарку вакансий для женщин
Она состоится 14 марта на улице Пушкинской
полчаса назад
Общество | Приморский край
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Фото: Moslenta.ru

Приморский центр занятости населения 14 марта организует специализированную ярмарку вакансий для женщин. Работодатели будут ждать соискательниц с 10:00 до 12:00 в конференц-зале центра на улице Пушкинской, 13.

Как сообщили представители краевого департамента труда и социального развития, участвовать в ярмарке вакансий пока готовы 15 предприятий и организаций. Среди них  -  «Почта России»,  налоговые инспекции, больницы, школы, торговые компании, парикмахерские.

Традиционно специалисты готовы проинформировать участниц ярмарки о возможностях обучения, повышения квалификации и иных программах службы занятости. В этот же день женщины могут пройти собеседование, профориентацию, тестирование и проконсультироваться у психологов.

Директор департамента труда и соцразвития Лилия Лаврентьева считает, что такая специализированная ярмарка вакансий эффективно поможет уязвимой категории безработных.

«Безусловно, женщинам, особенно тем, которые по разным причинам не работали длительное время, сложно заниматься  трудоустройством самостоятельно. Большинство домохозяек, желающих начать трудовую деятельность не в ущерб семье и детям, нуждаются в рабочих местах с гибким графиком. И такие вакансии будут представлены на ярмарке», – рассказала она.

Задать вопросы организаторам об участии в специализированной ярмарке вакансий можно по телефону: (423) 222-76-95.

 
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