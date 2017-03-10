Борьба с браконьерами в Приморье оказалась крайне эффективной

В других регионах России будут действовать по такому же принципу

Опыт Приморского края по борьбе с браконьерами применят в других регионах России. Группы специалистов позволили выявить до 70 % нарушителей, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу Минприроды России.

Министерство природных ресурсов и экологии РФ планирует создать в регионах антибраконьерские группы по опыту Приморского края. Об этом глава министерства Сергей Донской проинформировал в официальном письме, адресованном в правительство РФ. По его словам, опыт Приморского края показал высокую эффективность работы антибраконьерских групп.

Отдел по охране объектов животного мира, в котором функционирует 10 оперативных антибраконьерских групп, был организован в Приморье ещё в 2014 году. Сотрудники могут составлять протоколы об административных правонарушениях в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов.

Принцип работы таких групп строится на регулярных рейдах по всей территории края. Сотрудники работают на общедоступных охотничьих угодьях, закреплённых охотничьих угодьях и на особо охраняемых природных территориях регионального значения.

По официальным данным, оперативные антибраконьерские группы выявляют порядка 60-70 % правонарушений в области охоты, что свидетельствует об их высокой эффективности. Минприроды России также направило соответствующую информацию в адрес руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации.