По Приморью ударит снег с дождём

В Приморье сохраняется тёплая погода. Между тем, в предстоящее воскресенье, 12 марта, ожидается снег с дождём, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Рабочая неделя в Приморье завершится тёплой, но ветреной погодой. Сегодня, 10 марта, существенных изменений в температурном режиме по сравнению с предыдущим днём не ожидается – от -6 до +6 градусов.

На выходных погода в крае будет переменчивой. В ночь на субботу под влиянием антициклона осадков в крае не ожидается. К концу дня 11 марта с Амурской области на северо-запад Приморья выйдет неглубокий циклон с фронтальными разделами. В западной половине края увеличится количество облаков, местами начнётся небольшой снег. С южными ветрами на юг Дальнего Востока будет поступать тёплый воздух с Китая, фон дневных температур повысится. В течение дня воздух прогреется до +6…+11 градусов, местами будет прохладнее - от +3 до −2 градусов. Во Владивостоке 11 марта осадков не ожидается. При южном ветре температура воздуха в ночные часы составит −2 −4 градуса, днём повысится до +3 +5 градусов.

В ночь на воскресенье циклон продолжит смещаться по территории Приморья и утром выйдет на юг Татарского пролива. В крае пройдут небольшие и умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. За счёт большого количества облаков ночь будет теплее предыдущей на 5–7 градусов. Воскресным днём столбики термометров поднимутся до +5… +10 градусов, на севере края местами до +2… −3 градусов.

Слабые осадки в виде снега с дождём возможны воскресным утром и во Владивостоке. Утром и в первой половине дня повысится вероятность тумана. В течение ночи в городе будет преобладать южный ветер, температура воздуха около 0 градусов. Утром направление ветра сменится на северное. Во второй половине дня прояснит, и воздух прогреется до +4… +6 градусов.